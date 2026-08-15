La cadena pública emite, a partir de las 18:20 horas, la tradicional Romería de San Roque de Montpellier, patrón de Garachico, una de las más emblemáticas de Canarias

Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 18:20 horas, la tradicional Romería de San Roque de Montpellier, patrón del municipio tinerfeño de Garachico y una de las celebraciones populares con mayor arraigo en Canarias.

La emisión especial de Televisión Canaria contará con Laura Afonso al frente de la narración, quien se encargará de trasladar a la audiencia el ambiente festivo de la romería. Mientras, Naomi Vera y José Marrero acompañarán a la comitiva durante su peregrinaje hasta la ermita, recogiendo los testimonios de vecinos y vecinas, autoridades y personas vinculadas a la celebración.

Fieles y peregrinos volverán a acompañar a San Roque en su camino desde la plaza Ramón Arocha hasta la ermita, arropado por una colorida comitiva de carros, carretas y barcos engalanados, junto a agrupaciones musicales y parrandas. Cientos de romeros y romeras, ataviados con la indumentaria tradicional canaria, llenarán las calles de Garachico de música, ajijides y del inconfundible «¡Viva San Roquito!». Una jornada en la que la devoción camina de la mano de la tradición y la alegría popular, y en la que todo un pueblo vuelve a encontrarse alrededor de una de sus celebraciones más queridas.

La Romería de San Roque celebra este año su 63ª edición, coincidiendo además con el 25º aniversario de la designación del santo como Alcalde Perpetuo de la Villa y Puerto de Garachico, una efeméride que tendrá especial presencia en las fiestas de este año.

Garachico (Tenerife) acoge este jueves la tradicional Romería de San Roque



(Foto de ARCHIVO)

14/8/2018

Una tradición centenaria

Esta tradicional romería hunde sus raíces en la histórica devoción de Garachico por el santo de Montpellier, que se remonta a comienzos del siglo XVII, cuando una epidemia de peste asoló la localidad entre 1601 y 1606 y su desaparición fue atribuida a la intercesión de San Roque. Desde entonces, esta devoción ha perdurado a través de los siglos hasta convertirse en una de las citas más representativas del calendario festivo de Tenerife y de Canarias.

Televisión Canaria llevará esta celebración a todos los hogares de las Islas para compartir una tarde en la que la devoción, la música y la tradición vuelven a encontrarse en la Villa y Puerto de Garachico.