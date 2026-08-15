La menor recibió asistencia sanitaria en la playa y el SUC la trasladó en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular antes de su ingreso en el Materno Infantil

Una niña de 12 años resultó afectada de carácter grave este viernes tras sufrir un ahogamiento en la playa de Anfi del Mar, en el municipio grancanario de Mogán, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen de archivo. Cecoes 112

El suceso tuvo lugar sobre las 13.23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que comunicaba que habían rescatado a la menor del mar con signos de ahogamiento. Ante la emergencia, el Cecoes activó de inmediato los recursos necesarios para atender a la afectada.

Traslado en helicóptero de la niña tras el ahogamiento

A su llegada al lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la menor. La niña que presentaba un ahogamiento incompleto y un pronóstico grave.

Debido a su estado, los sanitarios decidieron trasladarla en un helicóptero medicalizado del SUC hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Desde allí, la menor ingresó en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, donde recibió atención hospitalaria.