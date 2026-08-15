El Gobierno autonómico desactiva la alerta tras mejorar las condiciones ambientales, aunque mantiene a ambas islas en situación de prealerta junto a El Hierro, La Palma y La Gomera

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada este sábado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife.

Imagen de archivo. Cabildo de Tenerife

La decisión responde a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles y se adopta en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), según informó el departamento regional en una nota.

La Dirección General de Emergencias también ha tenido en cuenta la evolución de las condiciones ambientales que justificaron la declaración de la alerta, entre ellas la temperatura, la humedad relativa, el viento y el estado de los combustibles.

Zonas afectadas por la alerta

La situación de alerta afectaba en Tenerife a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de la isla. En Gran Canaria, las medidas comprendían la zona de cumbres, las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros.

Con el fin de la alerta, Tenerife y Gran Canaria pasan a una situación de prealerta, al igual que El Hierro, La Palma y La Gomera. De este modo, el Gobierno de Canarias mantiene un nivel preventivo ante el riesgo de incendios forestales en buena parte de las islas.