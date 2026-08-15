El palmero Gonzalo Cabrera toma las riendas de ARCO

El nuevo director de la feria sustituirá en octubre a Maribel López y apuesta por atraer más galeristas, artistas y coleccionistas sin perder el espíritu de encuentro con el público

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid estrenará este octubre a su nuevo director, Gonzalo Cabrera (Santa Cruz de La Palma, 1973), que asumirá el cargo con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la cita, acompañar a las galerías y hacer la feria cada vez más atractiva para grandes artistas y coleccionistas.

Gonzalo Cabrera en una imagen de archivo. EFE/ Ifema

Cabrera sustituirá a Maribel López, que dejará la dirección de ARCO tras siete años para asumir en octubre la dirección de la Fundación Miró de Barcelona. El nuevo responsable afronta el relevo con respeto, pero sin vértigo, gracias a una trayectoria que le ha permitido conocer de cerca la feria y el ecosistema español del arte contemporáneo, integrado por museos, instituciones, galeristas, artistas y coleccionistas.

Su llegada a Ifema se produjo en 2025 como director de Cultura y Educación, un cargo que compatibilizará con la dirección de ARCO, después de seis años al frente de la Dirección General de Promoción Cultural y de la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid.

«Es un reto apasionante que asumo con muchísimo respeto, porque ARCO es el evento probablemente más importante del arte contemporáneo que existe en España, una de las ferias más importantes a nivel internacional en Europa y muy bien posicionada en el resto de los continentes», aseguró Cabrera en una entrevista concedida a la agencia EFE.

«Más en las agallas» de la feria

El nuevo director conoce bien el funcionamiento de ARCO, aunque hasta ahora lo hacía desde una perspectiva más estratégica. «estaba «muy cerca» de ARCO, de la directora y su equipo, pero desde un plano más estratégico, por lo que ahora se meterá «más en las agallas, por así decirlo, en las entrañas de lo que es la feria«.

Cabrera afrontará el primer año con continuidad en el proyecto diseñado por Maribel López. El nuevo responsable lleva todo el verano en contacto con la todavía directora, que ya había diseñado íntegramente la edición de febrero de 2027. Cabrera asumirá ese planteamiento junto al equipo actual, al que define como «una estructura muy sólida de gente que lleva muchísimos años trabajando en ARCO, siendo la feria esté el director que esté».

«El diseño de la feria es de Maribel, que lo va a dejar prácticamente hecho. Yo lo que voy a hacer es ejecutar la producción, así que realmente tengo un año de margen, por así decirlo, para poder analizar, estudiar con profundidad y sobre todo escuchar. A mí me gusta mucho escuchar».

Internacionalización y nuevo coleccionismo

Entre sus principales objetivos, Cabrera sitúa la consolidación de ARCO en el mercado internacional en un momento de transformación del sector, marcado también por el reciente cierre de algunas grandes galerías internacionales.

Ante este escenario, considera fundamental «afinar la feria, acercarla, aproximarla a las necesidades que tiene el galerista y, por otro lado, hacerla cada vez más atractiva para el coleccionista y para los artistas, tanto nacionales como internacionales».

La captación de nuevos compradores ocupa también un lugar central en su estrategia. «Me gustaría mejorar la captación de coleccionismo; esos coleccionistas que en este momento no están viniendo y que están en países que ARCO no es tan conocido», señala. Para lograrlo, considera igualmente importante que «artistas de renombre o de cierta posición apuesten fuertemente también por la feria».

Cabrera quiere además impulsar «un nuevo coleccionismo y un nuevo grupo de coleccionistas, que son los que van a ir alimentando la feria a medida que continúen los años». En su opinión, la mejor herramienta para atraer a nuevos galeristas, artistas y compradores pasa por mantener un nivel de excelencia capaz de convertir a ARCO en una cita difícil de rechazar. «Si el producto que está ahí es excelente, es muy, muy difícil que alguien diga no quiero ir a ARCO», asegura.

El espíritu de los años 80

El nuevo director tampoco quiere perder de vista al público y la dimensión cultural que ha acompañado a ARCO desde sus orígenes. Cabrera reivindica ese «espíritu un poco de los años 80, de Juana de Aizpuru, que dijo, oye, vamos a dar a conocer al público lo que es el arte contemporáneo, generando esa comunidad en torno a la feria».

Ese espíritu de encuentro constituye para Cabrera una de las señas de identidad que debe conservar ARCO mientras afronta su expansión internacional. «Eso me gusta, ese espíritu único me gusta», concluye.