Candelaria Delgado sostiene que el control fronterizo corresponde al Estado y reclama que se concrete el reparto de competencias previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reiterado este jueves el rechazo de la comunidad autónoma a participar en los procedimientos de triaje de menores migrantes no acompañados, al considerar que esta función corresponde al Estado en aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Canarias rechaza participar en el triaje de menores migrantes y reclama al Estado que asuma sus competencias. Gobierno de Canarias

Delgado ha respondido así a las preguntas de los periodistas después de que la Delegación del Gobierno solicitara a Canarias que designe representantes para los procesos de identificación y determinación de edad que se realizan en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE).

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, defendió el pasado 24 de julio que la normativa europea exige que durante el triaje de inmigrantes irregulares esté presente «alguien que defienda el interés superior del menor», quien, «por tanto, no puede ser la fuerza policial que lleva la gestión de ese CATE», sino la comunidad autónoma porque tiene esas competencias.

El Gobierno canario atribuye la competencia al Estado

La consejera ha sostenido que el Ejecutivo autonómico no asumirá competencias que considera estatales, al tratarse de actuaciones relacionadas con el control fronterizo y la entrada de personas migrantes en España.

«El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país. La entrada al país, la frontera, es competencia del Estado», ha afirmado Delgado. La consejera ha añadido que Canarias velará ‘a posteriori’ por que «se respeten los derechos de esos menores», aunque sin participar directamente en esos procedimientos.

Delgado también ha señalado que la Dirección General de Infancia mantuvo recientemente una reunión con la Delegación del Gobierno y con brigadas policiales de extranjería para abordar esta cuestión.

Canarias reclama que todos los menores pasen por el procedimiento

Según ha explicado la consejera, el Ejecutivo canario exige que cada menor que llegue al archipiélago haya pasado por un procedimiento de triaje y reclama que se realice en aquellos casos en los que no se haya llevado a cabo previamente.

Delgado ha recordado además que el próximo 26 de agosto acudirá a una reunión bilateral convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la aplicación del pacto migratorio europeo. El encuentro se celebrará después de que no pudiera celebrarse la XIV conferencia sectorial prevista sobre esta materia por falta de ‘quorum’, tras la ausencia de las comunidades gobernadas por el PP.

La consejera ha precisado que ha solicitado la presencia del Ministerio de Juventud e Infancia en esa reunión para aclarar quién debe asumir la representación legal de los menores durante los procedimientos de triaje.

Canarias pide concretar el reparto de competencias

Delgado ha asegurado que el Gobierno de Canarias ha enviado tres cartas al Ministerio de Inclusión para reclamar información sobre las reformas legislativas necesarias para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio.

Según la consejera, España todavía no ha adaptado su normativa interna para aplicar la normativa comunitaria y concretar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. «Nosotros podríamos asumir competencias, sí, pero las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera», ha afirmado Delgado.