La Laguna Tenerife ficha al letón Arturs Kurucs

El internacional letón, formado localmente, puede actuar como base o escolta y llega procedente del Río Breogán

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios de Arturs Kurucs para la próxima temporada. El nuevo jugador de la plantilla canarista, internacional con Letonia y considerado jugador formado localmente (JFL), puede desempeñarse tanto de base como de escolta y llega procedente del Río Breogán.

Arturs Kurucs. La Laguna Tenerife

Kurucs, natural de Cesis, tiene 26 años, mide 1,93 metros y acumula 168 partidos en la Liga Endesa, competición en la que ha jugado con el conjunto gallego, el UCAM Murcia y el Baskonia. Además, cuenta con experiencia en la Euroliga, con 70 encuentros, y en la Basketball Champions League, con 30.

Formación en el Baskonia

Arturs comenzó su trayectoria en el VEF Riga antes de incorporarse a la cantera del Baskonia, club que le firmó por ocho temporadas en el verano de 2015. En el conjunto vasco dio el salto al profesionalismo, con alguna cesión de por medio a su equipo de procedencia.

En la temporada 2019/20, se proclamó campeón de la liga báltica y formó parte del ‘Mejor Quinteto’ de la competición.

A partir del curso 2020/21, Kurucs pasó a formar parte de manera continuada de la primera plantilla del Baskonia, donde permaneció hasta el final de la temporada 2022/23.

Etapa en Grecia y España

Después de su etapa en el Baskonia, el jugador letón militó en el Promitheas Patras griego y en el UCAM Murcia durante la temporada 2023/24. Posteriormente fichó por el Río Breogán, equipo en el que ha jugado las dos últimas temporadas.

En su última campaña con el conjunto gallego, Kurucs promedió 6,9 puntos y 2 rebotes por partido.

Internacional con Letonia

Kurucs también cuenta con una amplia trayectoria internacional. Ha representado a Letonia en todas las categorías, desde la U16 hasta la selección absoluta, y fue subcampeón de Europa con la U18.

Ya en categoría sénior, participó en el Mundial de 2023, en el que Letonia logró una destacada quinta posición, y también disputó el Eurobasket de 2025.