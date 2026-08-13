La primera salida de La Laguna Tenerife en Liga Endesa será ante el Unicaja Málaga del ex técnico aurinegro Txus Vidorreta el sábado 3 de octubre

Pabellón Santiago Martín de La Laguna. Imagen CB Canarias

La Laguna Tenerife arrancará oficialmente el domingo 27 de septiembre, como local, en el pabellón Santiago Martín, ante el Casademont Zaragoza, a las 12:00 h, la nueva temporada en la Liga Endesa, según el calendario publicado por la ACB.

Tras su debut liguero en casa y después de estrenarse en la Eurocup, también en calidad de anfitrión, el miércoles 30 de septiembre ante el Turk Telekom turco; el grupo de Jaka Lakovic afrontará su primera salida de la Liga Endesa el sábado día 3 de octubre, ante el Unicaja Málaga del ex técnico canarista, Txus Vidorreta, que regresará al Santiago Martín, en la jornada 27, programada para el sábado 3 de abril (18:30 hora insular).

Tras la visita al Unicaja, el conjunto tinerfeño repetirá como visitante, en esta ocasión en la pista del UCAM Murcia (domingo 11 de octubre, 11:30 h.); para luego encadenar dos fechas ACB en casa, en las jornadas cuatro y cinco, ante el Kosner Baskonia (domingo 18 de octubre, 17:00 h.) y el Monbus Obradoiro (domingo 25 de octubre, 12:00 h.), respectivamente.

Los choques ante el Valencia Basket, vigente campeón de liga, han sido agendados en las jornadas 13 (domingo 20 de diciembre, Roig Arena, 11:30 h.) y 23 (domingo 7 de marzo, Santiago Martín, 18:00 h.). Por otro lado, el Real Madrid, actual subcampeón de la Euroliga, visitará la isla en la segunda vuelta, concretamente en la 28ª jornada (domingo 11 de abril, 18:00 h.); y el Barça hará lo propio, en la primera vuelta, exactamente en la novena fecha (domingo 22 de noviembre, 17:00 h.).

Ventanas FIBA

El calendario de la ACB volverá a contar con dos paréntesis para la disputa de sendas ventanas FIBA de selecciones; concretamente entre el 23 y el 30 de noviembre; y otro en febrero, después de la Copa del Rey. La Copa está prevista del 18 al 21 de febrero en el Roig Arena de Valencia.

El torneo doméstico concluirá el 23 de mayo de 2027. La lucha por el título comenzaría inmediatamente, desde el martes 25 de mayo, concluyendo como máximo el 29 de junio, en caso de quinto partido en semifinales y final.

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