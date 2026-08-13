La actuación permitirá reducir la humedad de los residuos orgánicos tratados y facilitará su posterior uso como abono o enmienda orgánica

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, avanza en la modernización del Ecoparque Gran Canaria Norte con la instalación de nuevos equipos de secado térmico del digesto.

Nuevo sistema de secado térmico. Cabildo de Gran Canaria

Los residuos orgánicos que llegan al Ecoparque pasan por un proceso de biometanización que, entre otros resultados, genera biogás y produce un material orgánico pastoso denominado digesto. La nueva instalación permitirá extraer buena parte de la humedad de este material para obtener un producto seco e higienizado, más sencillo de manejar, almacenar y transportar.

Menos humedad y más posibilidades de aprovechamiento

La actuación contempla la sustitución de las centrífugas actuales por equipos de mayor eficiencia y la instalación de un nuevo sistema compacto de secado térmico de capa fina. El sistema permitirá reducir la humedad del digesto hasta aproximadamente un 65%, lo que facilitará su manipulación y favorecerá su posterior aprovechamiento como abono o enmienda orgánica.

Además, la nueva instalación permitirá aprovechar mejor la energía que produce el propio Ecoparque al incrementar la eficiencia del proceso de secado. De este modo, se reducirá la cantidad de biogás que actualmente se utiliza en la caldera térmica para producir calor. La energía que quede disponible podrá destinarse a otros usos dentro de las instalaciones o verterse como excedente no utilizado a la red eléctrica.

Más de seis millones para mejorar el tratamiento del digesto

El nuevo sistema de secado compacto se instala en la nave de proceso de la Fase II de Biometanización y forma parte de las obras complementarias del Ecoparque Gran Canaria Norte.

Estas obras cuentan con una inversión total prevista de más de 10 millones de euros, de los que 6.121.845 euros corresponden a la mejora del sistema de tratamiento y secado del digesto. Esta actuación cuenta además con tres millones de euros de financiación con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Hacia una gestión más sostenible de los residuos

La Consejería continúa avanzando en el objetivo de dotar a Gran Canaria de infraestructuras ambientales modernas y eficientes, capaces de mejorar la gestión de los residuos.

La actuación también busca impulsar un modelo más sostenible y favorecer un mayor aprovechamiento de los recursos y de la energía generada durante el proceso de tratamiento.