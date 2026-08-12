Suspenden a un policía que permitió consumir cocaína a su lado

El agente fue localizado en una calle de Las Palmas de Gran Canaria junto a varias personas que consumían droga y que utilizaron su carné profesional para preparar la droga

Un policía nacional ha recibido dos sanciones graves por permanecer junto a un grupo de personas que consumían cocaína en la vía pública sin impedirlo y por facilitar su carné profesional para preparar la droga. El agente recurrió las medidas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que está destinado en la capital española, pero el tribunal acaba de ratificar las sanciones impuestas por la Dirección General de la Policía, que contemplan cinco meses y veinte días de suspensión de empleo y sueldo.

Imagen de archivo | David Zorrakino / Europa Press

Los hechos ocurrieron cuando un dispositivo policial localizó al agente junto a otras tres personas en una calle de Las Palmas de Gran Canaria. El policía negó el relato de los hechos y sostuvo que se había apartado del grupo a una distancia “considerable” para atender una llamada telefónica.

El agente niega haber visto el consumo

El sancionado aseguró además que nunca fue consciente de que las otras personas estuvieran consumiendo sustancias estupefacientes y mucho menos de que utilizaran su identificación profesional para ello.

Los cinco policías que intervinieron en el dispositivo respaldaron esta versión en parte y declararon que el agente se encontraba alejado y que no lo vieron consumir drogas. Sin embargo, cuando preguntaron a quién pertenecía la cocaína, una de las personas del grupo dejó entrever que la sustancia pertenecía al policía.

“No sé por qué me tengo que comer este marrón, esta droga no es mía. Es de un cobarde que es quien debería hacerse cargo”, dijo el identificado mientras miraba al recurrente.

El policía explicó que las otras personas utilizaban su carné porque se lo había mostrado a un amigo que estaba en el grupo para que apreciara su deterioro. Según su versión, después olvidó el documento mientras atendía una llamada y nunca supo que lo estaban utilizando para preparar las rayas de cocaína.

La Administración cuestiona su versión

En su recurso, el agente sostiene que los hechos no quedaron acreditados y que las sanciones carecen de proporcionalidad, ya que considera que la resolución fue más allá de lo declarado por los propios agentes que participaron en la intervención.

El Abogado del Estado se opuso al recurso y alegó la “escasa verosimilitud, constantes incongruencias y cambios de versión” tanto del policía como del conocido que se encontraba con él.

Para la representación del Estado, no resulta verosímil que el sancionado no se percatara de que, a apenas 50 centímetros, varias personas con las que poco antes había compartido vehículo estaban consumiendo drogas. Además, considera que el agente, al advertir la presencia del dispositivo policial, cogió el teléfono y se apartó del grupo.

La sanción no depende de que consumiera cocaína

El Abogado del Estado sostiene que no resulta relevante que al policía no le intervinieran ninguna sustancia ni que los agentes no lo vieran consumir drogas. La sanción, según esta parte, se impuso por permanecer junto a personas que consumían cocaína sin intervenir y por haber facilitado su carné profesional para la preparación de la droga.

El TSJM ha rechazado el recurso y ratificado las dos sanciones graves impuestas por la Dirección General de la Policía, que suman cinco meses y veinte días de suspensión de empleo y sueldo.