Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 13 de agosto

Este jueves regresará el calor al archipiélago, siendo especialmente notable en medianías y cumbres. Habrá máximas locales de más de 37 – 38ºC en puntos del Sur y Sureste de Gran Canaria, de más de 35ºC por el Sur de Fuerteventura, mientras que en el resto de islas los valores más altos oscilarán entre 32 – 35ºC. Veremos algunas nubes bajas por el Norte a menos de 700 – 900m.

Imagen RTVC

En el resto lucirá el sol, con ligera calima en altura y algunas nubes medias hacia el Sureste. Podría crecer también algún intervalo de evolución en cumbres de Gran Canaria o Tenerife.

El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, rachas 60 – 80km/h.

Y en el mar, predominará la marejada, con áreas de fuerte marejada en altamar, y mareas vivas asociadas a la luna nueva, olas 1 – 2m.

El tiempo isla por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos por Norte y Nordeste, cielos despejados en el resto. Temperaturas en ascenso, máximas 24 – 32ºC. Alisio moderado a fuerte.

La Palma: Ascenso de temperaturas, especialmente en medianías y cumbres, máximas 25 – 32ºC. Nubosidad baja por el Norte y Este, y solen el resto. Viento alisio moderado.

La Gomera: Viento del Nordeste con intervalos fuertes, rachas 60 – 70km/h en el extremo Noroeste y la capital. Nubosidad baja por el Norte, y sol y calor en el resto.

Tenerife: Nubosidad baja por el Norte y Nordeste a menos de 800m, y mucho sol en el resto. Las temperaturas subirán, máximas locales 32 – 35ºC medianías orientadas al Sur. Y el viento será del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en Teno o al Sur de Anaga.

Gran Canaria: Panza de burro al Norte y la capital a menos de 700m. Mucho sol, en el resto con alguna nube media y ligera calima. Temperaturas al alza, máximas 32 – 38ºC. Viento alisio con intervalos fuertes, rachas 50 – 70km/h.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que darán paso al sol, con ligera calima. Temperaturas en ascenso, máximas locales +34ºC por el Sur, con viento alisio moderado a fuerte.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto con ligera calima. Temperaturas veraniegas, y viento del Nordeste moderado a fuerte.

La Graciosa: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas algo más cálidas, agradables, y viento alisio moderado.