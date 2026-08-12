Bajo la mirada del eclipse, las islas capitalinas organizan varios talleres para celebrar este 12 de agosto

Los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife celebran este miércoles el Día Internacional de la Juventud con una programación especial que reúne actividades de ocio, deporte, naturaleza y creatividad en diferentes espacios de las ciudades capitalinas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día Internacional de la Juventud con una programación especial que reúne actividades de ocio, deporte, naturaleza y creatividad en diferentes espacios de la ciudad. La alcaldesa grancanaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Juventud, Carla Campoamor, se han sumado a la celebración de este día que se conmemora cada 12 de agosto y que pone en valor a las 80.000 personas jóvenes que viven en Las Palmas de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Educación y Juventud, celebra esta jornada de puertas abiertas en la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto, una oportunidad para que los jóvenes conozcan este espacio, compartan con otros jóvenes y disfruten de una tarde de actividades con motivo de esta fecha. La programación, que dará comienzo a las 18:00 horas, incluye un concierto, una exposición de fotografía y el taller ‘Eclipse’, una ventana abierta para observar este fenómeno astronómico.

Celebración en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa ha participado en una actividad desarrollada en El Confital que, bajo el lema ‘Huella Cero’, ha combinado senderismo, aventura y concienciación medioambiental para acercar a la juventud a uno de los espacios naturales más singulares de la ciudad y sensibilizar sobre el impacto de los residuos y los microplásticos en los océanos.

Darias ha destacado que “en el Día Internacional de la Juventud el Ayuntamiento quiere sumarse con una iniciativa más de las muchas que llevamos a cabo durante todo el año”. En este sentido, ha explicado que ‘Huella Cero’ permite que “nuestra gente joven conozca uno de los espacios más singulares de la ciudad, el Confital, y trabajar con ellos y ellas la importancia de conocer nuestro entorno natural, pero también la necesidad de dejar huella cero en aquellos espacios que habitamos y transitamos”.

La alcaldesa ha señalado, además, que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año diferentes actividades dirigidas a la población joven y ha recordado que “en el último Pleno aprobamos una declaración institucional con la juventud para reforzar el impulso y el compromiso con el talento joven de la ciudad en todas sus facetas”. “También lo hacemos desde la parte más lúdica y divertida, con actividades propias del verano, junto con una importante labor de concienciación y de compromiso con la ciudad y con lo que dejamos para el futuro a los demás”, ha añadido.

Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Juventud / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Programación en Las Palmas de Gran Canaria

La programación del Día Internacional de la Juventud se completa con diferentes propuestas. El Espacio Joven Creativo La Grada acoge la jornada final de la KPOP Campus Week, mientras que la playa de Cícer será escenario durante la tarde de una nueva actividad dirigida a la población joven. Asimismo, dentro del programa de Ocio Nocturno Saludable se desarrollará ‘Entrenando Cerebritos’.

Estas iniciativas forman parte de la programación especial organizada durante esta semana con motivo del Día Internacional de la Juventud, que incluye diferentes alternativas vinculadas al ocio, el deporte, la naturaleza y la creatividad.

Actividades durante todo el año

La programación de la Concejalía de Juventud se extiende durante todo el año con iniciativas que se desarrollan tanto en el Espacio Joven Creativo La Grada como en los centros educativos y otros espacios de la ciudad. Entre ellas se encuentran ‘Ponte a Cubierto’, con talleres sobre bienestar emocional, educación sexual, prevención y convivencia en institutos; ‘Estirando la cuerda’, dirigido al acompañamiento de familias y profesionales durante la adolescencia; así como propuestas de ocio saludable como ‘Noctámbulos’.

A estas iniciativas se suma la actividad permanente de La Grada, que acoge talleres, charlas, encuentros, ensayos y propuestas vinculadas a la cultura, la creatividad y la participación juvenil. El espacio municipal ofrece además actividades relacionadas con disciplinas como el baile, el teatro, el canto o la escritura, junto con iniciativas formativas y de ocio dirigidas a responder a los diferentes intereses de la población joven.

Celebración en Santa Cruz de Tenerife

Distrito Joven ha programado una actividad especial con motivo del Día Internacional de la Juventud. Así, 20 jóvenes participan hoy y mañana, 13 de agosto, en el ‘Sendero + Acampada’ en Cueva Bermeja, una propuesta que combina un sendero educativo por la Reserva Natural de Anaga con dinámicas grupales sobre flora y fauna, actividades de convivencia y una experiencia de acampada en contacto con la naturaleza.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señala que “el Día Internacional de la Juventud es una buena oportunidad para poner en valor todo lo que hacemos durante el año para que los jóvenes de Santa Cruz tengan espacios propios, actividades y oportunidades para desarrollar sus inquietudes”. En este sentido, destaca que “queremos que la juventud tenga un papel protagonista en nuestra ciudad, y para ello estamos ampliando los recursos, llevando las actividades a los barrios y reforzando la presencia de Juventud también en los centros educativos”.

Por su parte, la concejala de Educación y Juventud, Charín González, explica que “las Casas de la Juventud son espacios vivos, utilizados por nuestros jóvenes y en los que encuentran propuestas adaptadas a sus intereses”. González destaca que “desde el área estamos trabajando para ampliar y diversificar la oferta, pero también para salir de las propias Casas y acercarnos a los barrios y a los centros educativos”.

Más de 800 jóvenes registrados en la Casa Lázaro Siliuto

Las actividades previstas con motivo del 12 de agosto forman parte de una programación municipal que se desarrolla durante todo el año y que tiene como uno de sus principales ejes las Casas de la Juventud. En este sentido, la Casa Lázaro Siliuto cuenta este año con 865 jóvenes registrados que han acudido a utilizar las diferentes salas y espacios de la instalación.

A esta cifra se suman los 363 alumnos y alumnas de diferentes centros educativos del municipio que participaron en las visitas guiadas realizadas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

En el caso de la Casa de la Juventud Mascareño, la instalación registró una afluencia de 865 jóvenes durante el mes de abril y, en los dos últimos meses, aproximadamente 400 jóvenes han utilizado sus instalaciones, según los registros administrativos. En total, más de 1.200 jóvenes han hecho uso de la Casa Mascareño en este periodo.

Asimismo, las actividades del proyecto ‘Verano ON’, desarrolladas durante el mes de julio en las dos Casas de la Juventud, contaron con la participación de 61 jóvenes.

Santa Cruz de Tenerife celebra el Día de la Juventud / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Orientación laboral y nuevos recursos

La política municipal de Juventud incorpora también actuaciones relacionadas con la formación y el futuro laboral. En la Casa Lázaro Siliuto se desarrolla el proyecto PONOS del Cabildo, centrado en orientación laboral y primera oportunidad de empleo. Según los últimos datos recogidos en octubre de 2025, este recurso atendió a 433 jóvenes.

La programación de Distrito Joven continuará durante los próximos meses con nuevas actividades. Entre ellas figura el Encuentro Trimestral de Verano ‘Summer Ending 2026’, que se celebrará en la playa de Las Teresitas con propuestas como pádel surf, kayak, gincana y vóley playa.

“Queremos que los jóvenes sepan que Santa Cruz cuenta con ellos y que Juventud está para escucharles, acompañarles y generar oportunidades”, concluye Charín González, quien anima a la población joven del municipio “a participar, proponer nuevas actividades y hacer uso de todos los recursos que el Ayuntamiento pone a su disposición”.