El PAMIF-SC analiza los riesgos y recursos del municipio y establece medidas de prevención, autoprotección y respuesta ante emergencias

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado la elaboración del Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Incendios Forestales de Santa Cruz de Tenerife (PAMIF-SC), una herramienta estratégica que busca reforzar la seguridad de la población, proteger los espacios naturales del municipio y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias forestales.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El plan abarca los 150,44 kilómetros cuadrados del término municipal e incorpora un análisis de los factores de riesgo, la vulnerabilidad del territorio, los recursos disponibles y los procedimientos de actuación ante incendios forestales.

Anaga concentra la máxima prioridad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “este plan supone dar un paso adelante en la manera de afrontar un riesgo que exige anticipación, coordinación y capacidad de respuesta. Nuestra obligación es que los barrios y los núcleos de población estén mejor preparados, que los servicios municipales conozcan con precisión cómo actuar y que la ciudadanía disponga de información útil para protegerse ante una emergencia”.

Bermúdez añadió que “Santa Cruz tiene una realidad territorial muy particular, especialmente por la presencia de Anaga y por la existencia de viviendas y núcleos rurales en contacto directo con el entorno forestal. Por eso estamos poniendo recursos, planificación y herramientas al servicio de la prevención, porque una administración responsable no puede esperar a que se produzca una emergencia para empezar a actuar”.

El documento presta especial atención al Macizo de Anaga, debido a la combinación de vegetación forestal, fuertes pendientes, accesos limitados y numerosos núcleos de población y viviendas dispersas en contacto directo con el monte. Las zonas Alta y Baja de Anaga quedan situadas como máxima prioridad preventiva.

38 incidentes entre 2000 y 2021

El análisis incluido en el plan recoge 38 incidentes generados por incendios forestales entre 2000 y 2021: 26 conatos y 12 incendios que superaron esa fase inicial. Los incendios intencionados constituyen la principal causa identificada, seguidos de las negligencias. Además, casi el 80 % de los incendios se producen entre junio y septiembre, según los datos recogidos en el documento.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, manifestó que “el PAMIF nos permite establecer una planificación específica y ordenar las actuaciones municipales de mantenimiento y prevención allí donde son más necesarias, prestando especial atención a Anaga y a aquellos núcleos de población que se encuentran en contacto directo con el entorno forestal. Se trata de actuar de manera anticipada, identificar las zonas más vulnerables y mantenerlas en las mejores condiciones posibles durante todo el año”.

Asimismo, el edil aseguró que “la prevención requiere continuidad y coordinación entre las distintas áreas municipales. El plan nos proporciona una hoja de ruta para seguir mejorando la gestión de los espacios públicos y naturales, reforzar las actuaciones de limpieza y mantenimiento y trabajar durante todo el año para que Santa Cruz esté mejor preparada frente al riesgo de incendios forestales”.

Limpieza, formación y autoprotección

El PAMIF-SC contempla la limpieza y el desbroce de vegetación inflamable próxima a núcleos rurales e infraestructuras, además de campañas informativas y formación para Protección Civil, Policía Local, Agentes Medioambientales y personal técnico municipal.

El plan también incluye acciones de sensibilización en centros educativos, colectivos vecinales, entidades deportivas y establecimientos turísticos, así como medidas de autoprotección en viviendas situadas en zonas de interfaz urbano-forestal.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, señaló que “uno de los principales valores de este plan es que permite ordenar y coordinar la respuesta municipal antes de que se produzca una emergencia. Contamos con una planificación que identifica los riesgos, localiza los recursos y establece procedimientos para que Protección Civil, Policía Local y los agentes municipales puedan actuar de manera coordinada y eficaz”.

De León explicó que “la prevención es una parte esencial de la seguridad. El PAMIF incorpora formación, información y autoprotección, pero también una identificación precisa de infraestructuras críticas, puntos de agua, helipuntos, vías de evacuación y recursos logísticos. Todo ello permite mejorar nuestra capacidad de reacción y reducir los tiempos de respuesta cuando cada minuto puede ser determinante”.

Una aplicación para facilitar las evacuaciones

El plan integra los recursos municipales de Protección Civil, Policía Local y Agentes municipales del Medio Natural con los dispositivos insulares y autonómicos contemplados en INFOCA e INFOTEN. Además, cataloga infraestructuras críticas, puntos de agua, helipuntos, vías de evacuación y recursos de apoyo logístico.

El Ayuntamiento también ha presentado una aplicación basada en sistemas de información geográfica que permitirá consultar de forma dinámica y en tiempo real la mejor ruta de evacuación, los puntos de encuentro y los albergues municipales más cercanos en caso de emergencia.

Con la redacción y el inicio del trámite para la aprobación del PAMIF-SC, el Ayuntamiento refuerza su estrategia de prevención, protección de la población y conservación del patrimonio natural frente a un riesgo que el propio plan sitúa entre los principales desafíos de la protección civil en los próximos años.