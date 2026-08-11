El dispositivo funcionará entre las 17.00 y las 05.00 horas de los días 12 y 13 de agosto y permitirá únicamente el paso de vehículos autorizados

El Cabildo de Tenerife regulará los accesos al Parque Nacional de El Teide y a la corona forestal durante las noches del 12 y 13 de agosto ante la previsión de una asistencia masiva coincidiendo con el máximo de actividad de las Perseidas y con el eclipse total de Sol del día 12.

Imagen de archivo. Cabildo de Tenerife

La medida busca garantizar la seguridad de las miles de personas que se espera que acudan a estos espacios y proteger uno de los entornos naturales más sensibles, según ha informado la Consejería de Medio Natural del Cabildo de Tenerife.

Cuatro controles para regular la entrada

La regulación se aplicará entre las 17.00 horas y las 05.00 horas del día siguiente durante las dos jornadas, mediante un sistema dinámico de control de accesos al Parque Nacional.

Los cuatro puntos de control se situarán en La Orotava (TF-21), La Esperanza (TF-24), Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21). Además, el dispositivo contará con puntos de información en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo para comunicar las restricciones a los conductores y ofrecer itinerarios alternativos antes de llegar a los controles.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha recordado que en anteriores ediciones de las Perseidas llegaron a coincidir más de 2.000 vehículos en el Parque Nacional, una situación que provocó problemas de tráfico, estacionamientos indebidos sobre la calzada y riesgos para los peatones.

Esta elevada concentración de vehículos también incrementó el peligro ante un posible incendio forestal o una emergencia que obligara a evacuar la zona.

Los particulares no podrán acceder

El dispositivo permitirá el acceso únicamente a vehículos destinados al transporte de mercancías, transporte público regular, guaguas y transporte discrecional de viajeros de más de nueve plazas, además de vehículos de emergencias y servicios públicos esenciales.

También podrán entrar el personal autorizado que desarrolla su actividad en el Parque Nacional y la corona forestal y las personas alojadas en establecimientos del interior del Parque. El resto de vehículos particulares no podrá acceder mientras permanezca activo el dispositivo.

Guaguas extraordinarias desde tres puntos

Como alternativa al vehículo privado, la consejera de Movilidad, Eulalia García, ha informado de que Titsa habilitará un servicio extraordinario de guaguas desde La Orotava por la TF-21, La Esperanza por la TF-24 y Vilaflor por la TF-21.

El servicio funcionará entre las 19:30 y las 02:30 horas durante las dos noches del operativo para facilitar el acceso al Parque Nacional.

Un operativo con múltiples cuerpos de emergencia

El dispositivo movilizará a efectivos de Carreteras, Parque Nacional de El Teide, Seguridad y Protección Civil y Operativo de Incendios, junto a Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Cruz Roja, Consorcio de Bomberos, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), CECOES 112, TITSA y varios ayuntamientos. Todos ellos trabajarán bajo la coordinación del Centro de Información de Carreteras y el CECOPIN.

El Cabildo recuerda que el operativo no implica un cierre total de las carreteras, sino una regulación temporal y dinámica de los accesos para garantizar la seguridad de las personas y la conservación del Parque Nacional y la corona forestal durante dos jornadas en las que se espera una asistencia masiva de visitantes.