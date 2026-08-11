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El tiempo en Canarias | Siguen las temperaturas de verano

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 12 de agosto

*Toda la información del tiempo en Canarias

La previsión del tiempo en Canarias apunta temperaturas de verano para este miércoles acompañadas de viento localmente intenso por la tarde y la noche. Además, habrá nubes que serán más abundantes por la mañana y al final de la tarde.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 12 de agosto de 2026
Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 12 de agosto de 2026 / RTVC

Será una jornada de sol y calor. Las temperaturas subirán en parte de las medianías, y la máxima rondará o superará los 30ºC en todas las islas salvo en La Graciosa y podría rondar los 34º C en el sur de Gran Canaria.

El viento soplará del nordeste moderado. Durante la tarde y la noche aparecerá intervalos y rachas fuertes. En el mar será un miércoles con predominio de marejada y mar de fondo del norte. En la mayor parte de las playas y zonas de baño encontraremos olas de más de un metro de altura.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Intervalos de nubes bajas por el norte. Temperatura ligeramente más cálidas.

La Palma: Tiempo soleado, en menor medida en el norte y la comarca este donde habrá nubes en cantidad variable.

La Gomera: Sol, nubes por el norte, y temperatura máxima. Probables rachas de viento fuerte en el municipio de San Sebastián de la Gomera a partir de mediodía.

Tenerife: Cielo azul, con nubes en cantidad variable por el norte. Rachas de viento localmente fuertes por la tarde y la noche.

Gran Canaria: Temperatura en ascenso en las medianías. Sol, salvo en el norte, donde estará presente el mar de nubes del aliso.

Fuerteventura: Horas de cielo azul y sol, algunas nubes en el norte y la costa oeste, y temperatura máxima que podría superar los 32ºC.

Lanzarote: Nubes en el norte y oeste, al menos, por la mañana y después de media tarde. Viento alisio moderado a fuerte y racheado en el sur y sureste después de mediodía.

La Graciosa: Tiempo agradable, con horas de sol, algunas nubes, viento alisio moderado y temperatura máxima de 29ºC.

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