Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 12 de agosto

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La previsión del tiempo en Canarias apunta temperaturas de verano para este miércoles acompañadas de viento localmente intenso por la tarde y la noche. Además, habrá nubes que serán más abundantes por la mañana y al final de la tarde.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 12 de agosto de 2026 / RTVC

Será una jornada de sol y calor. Las temperaturas subirán en parte de las medianías, y la máxima rondará o superará los 30ºC en todas las islas salvo en La Graciosa y podría rondar los 34º C en el sur de Gran Canaria.

El viento soplará del nordeste moderado. Durante la tarde y la noche aparecerá intervalos y rachas fuertes. En el mar será un miércoles con predominio de marejada y mar de fondo del norte. En la mayor parte de las playas y zonas de baño encontraremos olas de más de un metro de altura.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Intervalos de nubes bajas por el norte. Temperatura ligeramente más cálidas.

La Palma: Tiempo soleado, en menor medida en el norte y la comarca este donde habrá nubes en cantidad variable.

La Gomera: Sol, nubes por el norte, y temperatura máxima. Probables rachas de viento fuerte en el municipio de San Sebastián de la Gomera a partir de mediodía.

Tenerife: Cielo azul, con nubes en cantidad variable por el norte. Rachas de viento localmente fuertes por la tarde y la noche.

Gran Canaria: Temperatura en ascenso en las medianías. Sol, salvo en el norte, donde estará presente el mar de nubes del aliso.

Fuerteventura: Horas de cielo azul y sol, algunas nubes en el norte y la costa oeste, y temperatura máxima que podría superar los 32ºC.

Lanzarote: Nubes en el norte y oeste, al menos, por la mañana y después de media tarde. Viento alisio moderado a fuerte y racheado en el sur y sureste después de mediodía.

La Graciosa: Tiempo agradable, con horas de sol, algunas nubes, viento alisio moderado y temperatura máxima de 29ºC.