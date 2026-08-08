Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 9 de agosto

Según la previsión del tiempo en Canarias, este domingo predominarán los cielos nubosos por el Norte y Nordeste de las islas más altas y habrá intervalos nubosos por el Norte y Oeste de Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa. En el resto lucirá el sol y la calima en altura irá a menos a lo largo de la jornada.

RTVC

Las temperaturas bajarán, descenso que será notable de las máximas en medianías y cumbres, aun así quedarán valores locales 32 – 34ºC en puntos del Sur.

El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, rachas 60 – 80km/h. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, la marejada a fuerte marejada en las expuestas al alisio y altamar, con olas 1 – 1,5m.

La previsión del tiempo isla a isla:

El Hierro: Intervalos nubosos por Norte y Nordeste, cielos despejados en el resto. Temperaturas en descenso, máximas 26 – 31ºC. Alisio moderado a fuerte.

La Palma: Descenso notable de temperaturas en medianías y cumbres, los valores más altos 28 – 31ºC por el Oeste. Nubosidad baja por el Norte y Este e intervalos en el resto.

La Gomera: Alisio con intervalos muy fuertes y rachas 60 – 80km/h en el extremo Noroeste y Este. Nubosidad baja por el Norte, son en el resto y descenso de temperaturas.

Tenerife: Bajarán las temperaturas diurnas de forma notable en medianías y cumbres, aunque quedarán máximas 30 – 32ºC por el Este. Nubosidad baja por el Norte y Nordeste, sol en el resto, calima en altura a menos, y alisio fuerte al Sur de Anaga.

Gran Canaria: Panza de burro al Norte y la capital a menos de 900m. Mucho sol en el resto con calima en altura a menos. Temperaturas en descenso, máximas 26 – 32ºC. Viento alisio con intervalos muy fuertes, rachas 60 – 80km/h en costa Sureste y Oeste.

Fuerteventura: Sol y ligera calima a menos, con nubosidad baja por el Norte de Jandía y la costa Oeste. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio racheado.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto con ligera calima en remisión. Temperaturas algo más bajas, y viento alisio racheado.

La Graciosa: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado a fuerte.