Candelaria refuerza el transporte urbano durante las fiestas

Las líneas 1 y 2, la Circular de Costa y varias líneas mantendrán sus horarios, mientras que el Ayuntamiento habilitará servicios de refuerzo entre la antigua terminal y la Plaza de Teror

El Ayuntamiento de Candelaria ha anunciado un horario especial del Transporte Urbano los días 14 y 15 de agosto, coincidiendo con los actos centrales de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria.

Imagen de archivo

La medida incorpora servicios de refuerzo entre la antigua terminal de guaguas y la Plaza de Teror para facilitar los desplazamientos durante ambas jornadas.

Refuerzos durante la tarde y la noche del 14 de agosto

El viernes 14 de agosto, las líneas 1 y 2, la Línea Circular de Costa y las líneas 3, 4 y 5 mantendrán sus horarios habituales de mañana y tarde.

A estos servicios se sumarán los refuerzos entre la antigua terminal de guaguas y la Plaza de Teror, que funcionarán desde las 18:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada.

Servicio especial el 15 de agosto

El sábado 15 de agosto, las líneas 1 y 2 y la Línea Circular de Costa mantendrán igualmente sus horarios habituales de mañana y tarde, mientras que la línea 6 ofrecerá servicio hasta las 14.00 horas.

Los refuerzos entre la antigua terminal de guaguas y la Plaza de Teror estarán operativos desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Además, las líneas 1 y 2 prestarán el servicio en horario de día laborable. Mientras, la línea 6 contará con dos vehículos de refuerzo durante la jornada.