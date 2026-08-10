Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes, 11 de agosto

*Toda la información del tiempo en Canarias

Según la previsión del tiempo en Canarias, Las condiciones meteorológicas no cambiarán hasta mitad de semana, cuando subirán las temperaturas, de forma notable, en el interior y las medianías.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 10 de agosto de 2026 / RTVC

Este martes tendremos tiempo veraniego, con intervalos de nubes bajas en cantidad variable en La Graciosa, en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, en la comarca este de La Palma y en el norte de las otras islas.

El termómetro marcará valores máximos de 30 – 32ºC, sin descartar algún grado más en el sur de Gran Canaria. El viento soplará del nordeste moderado. El mejor estado del mar, con olas de menos de 1 m de altura, se prevé en las playas y zonas de baños del suroeste de las islas de mayor relieve.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Nubes bajas en el norte y este, sol en el sur y suroeste. Temperatura veraniega y viento general del nordeste moderado.

La Palma: Tiempo soleado y caluroso en la comarca oeste, en la este intervalos de nubes bajas en cantidad variable.

La Gomera: Más de 12 horas de sol en el sur, y nubosidad. Temperatura de verano.

Tenerife: Intervalos de nubes bajas en el norte y quizá en los municipios del oeste. Viento alisio moderado que tenderá al oeste flojo en el Teide.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte, por la mañana a menos de 1100 m de altitud y por la tarde a menos de 900 m. Sol en el resto y temperatura máxima de 32 – 34ºC.

Fuerteventura: Ambiente soleado con algunas nubes bajas en el norte y la costa oeste, más numerosas por la mañana y después de media tarde.

Lanzarote: Nubosidad en el norte y oeste, abundante por la mañana y al final del día. Viento del nordeste moderado con intervalos y rachas localmente fuertes.

La Graciosa: Algunas nubes, sol, temperatura máxima de unos 28ºC y viento alisio.