Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 10 de agosto

El tiempo en Canarias | La semana comienza con temperaturas más suaves

Este lunes predominarán los cielos nubosos por el Norte de las islas por debajo de los 900 – 1000m de altitud. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, ya sin calima.

Las temperaturas descenderán ligeramente, descenso que será más notable de las mínimas en cumbres, máximas 24 – 30ºC, localmente 30 – 32ºC por el Este de Tenerife, o el Sur de Gran Canaria y Fuerteventura. El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, rachas 60 – 80km/h. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, y habrá oleaje combinado del NE en el resto, con olas 1 – 2m.

Previsión por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos por Norte y Nordeste, cielos despejados en el resto. Temperaturas en descenso, máximas 22 – 28ºC. Alisio moderado a fuerte.

LA PALMA: Descenso notable de las temperaturas mínimas en cumbres, máximas 24 – 29ºC. Nubosidad baja por el Norte y Este e intervalos en el resto. Viento alisio moderado.

LA GOMERA: Viento del Nordeste con intervalos muy fuertes, rachas 60 – 80km/h en el extremo Noroeste y Este. Nubosidad baja por el Norte y tiempo soleado en el resto.

TENERIFE: Nubosidad baja por el Norte y Nordeste, y mucho sol en el resto, ya sin calima. Las temperaturas marcarán algún grado menos, y el viento será del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en Teno o al Suroeste de Área Metropolitana.

GRAN CANARIA: Panza de burro al Norte y la capital a menos de 1000m. Mucho sol, sin calima. Temperaturas en descenso, máximas 24 – 32ºC. Viento alisio con intervalos muy fuertes, rachas 60 – 80km/h en costas Sureste y Oeste.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos matinales que darán paso al sol. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio moderado a fuerte en zonas de interior y del Sur.

LANZAROTE: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado a fuerte.