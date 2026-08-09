Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 10 de agosto
Este lunes predominarán los cielos nubosos por el Norte de las islas por debajo de los 900 – 1000m de altitud. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, ya sin calima.
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Las temperaturas descenderán ligeramente, descenso que será más notable de las mínimas en cumbres, máximas 24 – 30ºC, localmente 30 – 32ºC por el Este de Tenerife, o el Sur de Gran Canaria y Fuerteventura. El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio, rachas 60 – 80km/h. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, y habrá oleaje combinado del NE en el resto, con olas 1 – 2m.
Previsión por islas:
- EL HIERRO: Intervalos nubosos por Norte y Nordeste, cielos despejados en el resto. Temperaturas en descenso, máximas 22 – 28ºC. Alisio moderado a fuerte.
- LA PALMA: Descenso notable de las temperaturas mínimas en cumbres, máximas 24 – 29ºC. Nubosidad baja por el Norte y Este e intervalos en el resto. Viento alisio moderado.
- LA GOMERA: Viento del Nordeste con intervalos muy fuertes, rachas 60 – 80km/h en el extremo Noroeste y Este. Nubosidad baja por el Norte y tiempo soleado en el resto.
- TENERIFE: Nubosidad baja por el Norte y Nordeste, y mucho sol en el resto, ya sin calima. Las temperaturas marcarán algún grado menos, y el viento será del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en Teno o al Suroeste de Área Metropolitana.
- GRAN CANARIA: Panza de burro al Norte y la capital a menos de 1000m. Mucho sol, sin calima. Temperaturas en descenso, máximas 24 – 32ºC. Viento alisio con intervalos muy fuertes, rachas 60 – 80km/h en costas Sureste y Oeste.
- FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos matinales que darán paso al sol. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio moderado a fuerte en zonas de interior y del Sur.
- LANZAROTE: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado a fuerte.
- LA GRACIOSA: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas suaves, y viento del Nordeste moderado