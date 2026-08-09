InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Una avería de gran magnitud deja sin agua a vecinos de Las Huesas, en Telde

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

La zona afectada por la avería comprende el perímetro acotado entre las calles César Vallejo, Sagunto, Picasso y El Barranquillo

El Ayuntamiento de Telde ha informado este domingo de la detección de una avería de gran magnitud en la tubería principal de Las Huesas.

Informa. RTVC.
Imagen archivo RTVC.

Dada la complejidad de la reparación –que requiere maquinaria pesada para excavar a gran profundidad, así como medios técnicos y personal especializado–, las labores de reparación podrán extenderse hasta este lunes, según ha informado el consistorio en una nota.

Perímetro acotado

La zona afectada por la avería comprende el perímetro acotado entre las calles César Vallejo, Sagunto, Picasso y El Barranquillo, sobrepasando la calle El Greco y la GC-1.

Informa el consistorio grancanario que el personal técnico ya se encuentra coordinando todos los recursos necesarios para actuar con la mayor rapidez posible.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detenidas ocho personas por robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales en Tenerife

El Festival Internacional de Danza Contemporánea llega este domingo al Teatro Guiniguada

Cierre al tráfico del viaducto de Guiniguada en sentido sur desde este domingo

Muere un bañista de 32 años tras ahogarse en la playa de La Tejita, Tenerife

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa este domingo un dispositivo especial para los fuegos de San Lorenzo

Educación opta por la remodelación y ampliación del CEIP de Valverde

NOTICIAS RELACIONADAS