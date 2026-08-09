La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha optado por remodelar y ampliar el actual CEIP de Valverde

Tras varios años para decidir si se construía un nuevo CEIP en la capital de El Hierro o se remodelaba el edificio actual, ya existe una decisión por parte del Gobierno de Canarias.

Informa. RTVC.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha optado por remodelar y ampliar el actual centro. Es decir, se descarta realizar un nuevo CEIP en la Hoya de El Juez o San Juan.

Imagen del CEIP de Valverde. Archivo RTVC.

La inversión estimada es de ocho millones de euros. También cabe destacar que ya se está llevando a cabo el acondicionamiento del acceso principal del colegio, pues el objetivo que pueda estar operativo para el comienzo del curso escolar.