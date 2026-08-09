Tras ser asistido por el personal sanitario, al hombre se le trasladó en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas
Un hombre ha resultado herido con quemaduras de carácter moderado en un incendio registrado este domingo en un garaje destinado a la reparación de motocicletas en el sur de Gran Canaria, ha informado el 112.
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El suceso ha tenido lugar en Lomo Perera. En concreto, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, hacia las 09:45 horas.
Quemaduras en extremidades superiores
El afectado es un hombre de 53 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba quemaduras en extremidades superiores e inferiores de carácter moderado.
Tras ser asistido por el personal sanitario, se le trasladó en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.