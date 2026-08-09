Tras ser asistido por el personal sanitario, al hombre se le trasladó en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas

Un hombre ha resultado herido con quemaduras de carácter moderado en un incendio registrado este domingo en un garaje destinado a la reparación de motocicletas en el sur de Gran Canaria, ha informado el 112.

Imagen archivo RTVC.

El suceso ha tenido lugar en Lomo Perera. En concreto, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, hacia las 09:45 horas.

Quemaduras en extremidades superiores

El afectado es un hombre de 53 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba quemaduras en extremidades superiores e inferiores de carácter moderado.

Tras ser asistido por el personal sanitario, se le trasladó en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.