InicioNoticias de CanariasGran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa este domingo un dispositivo especial para los fuegos de San Lorenzo

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Una vez finalizada la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores, la salida se podrá realizar por la GC-308 en sentido San Lorenzo hacia El Zardo-Almatriche

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y tráfico para la celebración de la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores de las Fiestas de San Lorenzo, un espectáculo catalogado como Fiesta de Interés Regional que se celebrará la noche de este domingo, 9 de agosto.

Informa. RTVC

El programa este domingo comenzará a las 21:30 con los conciertos de los grupos Reina de Sal y Los 600.

Imagen archivo RTVC.

Posteriormente, a las 01:00 horas, tendrá lugar la Gran Quema de Fuegos Artificiales y un volcán de voladores. Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la ampliación del tradicional volcán de voladores, que pasará de seis a ocho puntos de lanzamiento, con un total de 504 kilos de material pirotécnico entre la quema de castillos y los volcanes, 46 kilos más que el pasado año. 

Reordenación de la movilidad

Este operativo generará la reordenación de la movilidad en las entradas y salidas del pueblo, así como el corte de diferentes calles para garantizar la seguridad del evento que cada año congrega a miles de personas en el entorno del barranco de San Lorenzo. Guaguas Municipales, asimismo, reforzará el servicio y habilitará una línea exclusiva que conectará el Intercambiador de Santa Catalina con San Lorenzo. Por su parte, el servicio de taxis contará con una parada provisional a partir de las 02:00 horas, después del evento pirotécnico, junto al Centro Cívico de San Lorenzo.

El dispositivo de tráfico se realizará en tres fases. En la primera de ellas, a partir de las 20:00 horas del domingo, se cortarán las vías interiores del pueblo y las calles aledañas a la zona del lanzamiento de la pirotecnia: Marqués del Muni, Trece de Septiembre, San Sebastián, Barranco del Cortijo, Pasaje Juan Martel, Calvario, Cortijo del Río, Hoya Ponce y Camino a Cuevas del Monte, así como sus perpendiculares.

Cortes por fases

A partir de las 21:30 horas se realizarán cortes de tráfico en las vías que dan acceso a San Lorenzo desde Siete Puertas, El Zardo, Almatriche, La Tosca y Camino Viejo. Estas carreteras se cortarán en sentido al pueblo, permaneciendo abierta en sentido salida. En el caso de la GC-308, que conecta Tamaraceite con Tafira Baja, el corte se realizará en el cruce con la carretera de Almatriche (GC-310), a la altura del Restaurante El Chuletón.

La tercera de las fases se iniciará en torno a las 23:00 horas con cortes de tráfico en los accesos desde Tamaraceite y Ciudad del Campo, en la rotonda de la GC-3 en el entorno del Centro Comercial Alisios; El Román y La Milagrosa en sentido a San Lorenzo, permaneciendo abiertas en dirección salida. Los cortes de esta fase no serán efectivos para los servicios de Guaguas Municipales, Global y taxis, que podrán seguir operando de manera regular hasta la una de la madrugada cuando dé comienzo el espectáculo pirotécnico.

Una vez finalizada la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores, la evacuación se podrá realizar por la GC-308 en sentido San Lorenzo hacia El Zardo-Almatriche y San Lorenzo hacia Ciudad del Campo-Tamaraceite. Está previsto que la normalidad viaria se recupere en torno a las 03:00 horas.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detenidas ocho personas por robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales en Tenerife

El Festival Internacional de Danza Contemporánea llega este domingo al Teatro Guiniguada

Cierre al tráfico del viaducto de Guiniguada en sentido sur desde este domingo

Muere un bañista de 32 años tras ahogarse en la playa de La Tejita, Tenerife

Una avería de gran magnitud deja sin agua a vecinos de Las Huesas, en Telde

Educación opta por la remodelación y ampliación del CEIP de Valverde

NOTICIAS RELACIONADAS