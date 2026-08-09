Una vez finalizada la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores, la salida se podrá realizar por la GC-308 en sentido San Lorenzo hacia El Zardo-Almatriche

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y tráfico para la celebración de la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores de las Fiestas de San Lorenzo, un espectáculo catalogado como Fiesta de Interés Regional que se celebrará la noche de este domingo, 9 de agosto.

Informa. RTVC

El programa este domingo comenzará a las 21:30 con los conciertos de los grupos Reina de Sal y Los 600.



Imagen archivo RTVC.

Posteriormente, a las 01:00 horas, tendrá lugar la Gran Quema de Fuegos Artificiales y un volcán de voladores. Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la ampliación del tradicional volcán de voladores, que pasará de seis a ocho puntos de lanzamiento, con un total de 504 kilos de material pirotécnico entre la quema de castillos y los volcanes, 46 kilos más que el pasado año.

Reordenación de la movilidad



Este operativo generará la reordenación de la movilidad en las entradas y salidas del pueblo, así como el corte de diferentes calles para garantizar la seguridad del evento que cada año congrega a miles de personas en el entorno del barranco de San Lorenzo. Guaguas Municipales, asimismo, reforzará el servicio y habilitará una línea exclusiva que conectará el Intercambiador de Santa Catalina con San Lorenzo. Por su parte, el servicio de taxis contará con una parada provisional a partir de las 02:00 horas, después del evento pirotécnico, junto al Centro Cívico de San Lorenzo.



El dispositivo de tráfico se realizará en tres fases. En la primera de ellas, a partir de las 20:00 horas del domingo, se cortarán las vías interiores del pueblo y las calles aledañas a la zona del lanzamiento de la pirotecnia: Marqués del Muni, Trece de Septiembre, San Sebastián, Barranco del Cortijo, Pasaje Juan Martel, Calvario, Cortijo del Río, Hoya Ponce y Camino a Cuevas del Monte, así como sus perpendiculares.

Cortes por fases

A partir de las 21:30 horas se realizarán cortes de tráfico en las vías que dan acceso a San Lorenzo desde Siete Puertas, El Zardo, Almatriche, La Tosca y Camino Viejo. Estas carreteras se cortarán en sentido al pueblo, permaneciendo abierta en sentido salida. En el caso de la GC-308, que conecta Tamaraceite con Tafira Baja, el corte se realizará en el cruce con la carretera de Almatriche (GC-310), a la altura del Restaurante El Chuletón.



La tercera de las fases se iniciará en torno a las 23:00 horas con cortes de tráfico en los accesos desde Tamaraceite y Ciudad del Campo, en la rotonda de la GC-3 en el entorno del Centro Comercial Alisios; El Román y La Milagrosa en sentido a San Lorenzo, permaneciendo abiertas en dirección salida. Los cortes de esta fase no serán efectivos para los servicios de Guaguas Municipales, Global y taxis, que podrán seguir operando de manera regular hasta la una de la madrugada cuando dé comienzo el espectáculo pirotécnico.



Una vez finalizada la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores, la evacuación se podrá realizar por la GC-308 en sentido San Lorenzo hacia El Zardo-Almatriche y San Lorenzo hacia Ciudad del Campo-Tamaraceite. Está previsto que la normalidad viaria se recupere en torno a las 03:00 horas.