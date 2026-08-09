El hombre, identificado como Ulumaskan Sinan, fue rescatado por los servicios de seguridad del Ejército de Argelia

El Ministerio de Defensa de Argelia ha anunciado el rescate de un ciudadano alemán que fue secuestrado hace unas dos semanas por un «grupo criminal armado» en Níger. En concreto, en el marco del incremento de la inseguridad en el país africano por la actividad de grupos yihadistas y criminales.

Imagen cedida EuropaPress.

«El ciudadano alemán, que actualmente goza de buena salud, ha sido trasladado en un avión privado desde la base de In Guezzam al aeródromo de Bufarik2. Así lo indicó la cartera a última hora del sábado.

Servicios de seguridad

El hombre, identificado como Ulumaskan Sinan, fue rescatado por los servicios de seguridad del Ejército argelino. Todo ello, tras permanecer secuestrado durante cerca de dos semanas, si bien por el momento se desconocen las causas del secuestro.

Níger ha sufrido un progresivo deterioro de la seguridad desde 2015 debido a la proliferación de ataques perpetrados por Boko Haram y sus facciones disidentes.