La Fiesta Mayor de Gran Canaria se prepara para recibir a miles de visitantes con un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 400 agentes

La Delegación de Gobierno en Canarias acogió este miércoles 29 de julio, la reunión de seguridad de la Fiesta del Pino 2026, donde se presentó el Plan de Seguridad que coordinará el dispositivo de todos los medios de seguridad y emergencia en los actos principales de la Fiesta de Interés Turístico Nacional. Más de 400 agentes de los distintos cuerpos policiales velarán por la seguridad de la fiestas.

La Fiesta del Pino 2026 presenta su Plan de Seguridad / Delegación del Gobierno en Canarias

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, presidió este encuentro institucional. También asistieron el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, y el párroco Jorge Martín. Por otro lado, múltiples instituciones enviaron a sus representantes oficiales.

Asimismo, acudieron miembros de Protección Civil y de la Diócesis. Las empresas Global, Provital y Cansegur completaron la amplia mesa de trabajo.

Medidas y expectativas

En general, el Plan mantendrá las mismas medidas tráfico, restricciones, efectivos, medios técnicos y de vigilancia del pasado año, donde se observó un incremento en la afluencia de visitantes, que también se prevé este año al coincidir la Romería el lunes y el Día del Pino un martes festivo.

Como el pasado año, el Plan de Seguridad contará con la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde y con un sistema de cámaras de vigilancia en circuito cerrado, instaladas en plazas y calles del casco de Teror de mayor afluencia, que permitan una rápida localización de conflictos o incidencias en los días 7 y 8 de septiembre.