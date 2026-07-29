La medida, aplicada de 09:00 a 18:00 horas, persigue facilitar el acceso de la ciudadanía a la playa ante el episodio de altas temperaturas previsto

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activará el carril bus a Las Teresitas el próximo sábado y domingo de 09:00 a 18:00 horas con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la playa ante la previsión de altas temperaturas.

Santa Cruz activa el carril bus a Las Teresitas para el próximo sábado y domingo / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La implantación del carril bus para el próximo fin de semana responde a la activación del protocolo por parte del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) tras las previsiones de altas temperaturas para los próximos días y de una elevada afluencia de personas a la playa de Las Teresitas.

Fomento del transporte público

El dispositivo contempla la puesta en marcha del carril bus desde la glorieta de la Dársena Pesquera, incorporándose a la autovía de San Andrés (TF-11) hasta el final de la avenida Marítima de San Andrés, dando preferencia de paso a las guaguas.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta medida apuesta por promover el uso del transporte público como una de las mejores y más seguras opciones para este desplazamiento en días en los que se registra una alta ocupación en la playa”.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, destaca que, “además de mejorar las condiciones de transporte a la playa, tanto en tiempo como en seguridad, el carril bus es una herramienta clave para garantizar los desplazamientos de los vecinos y vecinas tanto de San Andrés como de Anaga”.

Alternativas e información útil

Alonso insiste, además, en que “las retenciones en la vía son provocadas principalmente por la saturación de los aparcamientos del entorno de Las Teresitas, por lo que el transporte público se consolida como una medida eficaz que da respuesta a la ciudadanía a través de la línea 910, con unidades articuladas y un elevado número de servicios, que en experiencias anteriores alcanzó los 30.000 usuarios durante los fines de semana”.

Asimismo, recuerda que las personas que quieran ir a la playa pueden conocer el estado real de la ocupación de los estacionamientos disponibles en sus inmediaciones a través de los paneles informativos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, así como a través de la página web del Ayuntamiento.

Asimismo, las experiencias de años pasados ponen de manifiesto que el uso del transporte público supone una reducción de los tiempos de viaje y una mayor comodidad de los usuarios en sus desplazamientos a la playa.