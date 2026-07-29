La extensión del municipio y el importante despliegue técnico que requiere la campaña hacen necesario iniciar los trabajos durante el verano

El Ayuntamiento de La Laguna ha comenzado los trabajos preparatorios de la campaña de iluminación navideña de 2026, una actuación que, debido a la extensión del municipio y a la instalación de más de 3.500 motivos decorativos, requiere iniciar las labores con varios meses de antelación para garantizar su correcta ejecución en todo el término municipal.

La Laguna arranca los preparativos de la Navidad con la instalación de más de 3.500 motivos decorativos / Ayuntamiento de La Laguna

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó que «una campaña de estas dimensiones exige una importante planificación previa. Hablamos de miles de elementos decorativos que llegarán al casco histórico, pero también a nuestros pueblos y barrios, por lo que es imprescindible comenzar ahora los trabajos técnicos para que, cuando llegue el momento del encendido, todo esté preparado con las máximas garantías».

Planificación y ubicaciones

Actualmente, los equipos municipales han iniciado los preparativos de la infraestructura en distintos puntos del centro, concretamente en Heraclio Sánchez, Juan de Vera, El Juego, San Juan, Nava y Grimón y La Piterita, donde se están ejecutando las actuaciones previas necesarias para la posterior instalación de la iluminación.

Estos trabajos continuarán de forma progresiva durante los próximos meses hasta completar la programación prevista en todo el municipio. La planificación anticipada permite desarrollar estas labores en una época del año con menor intensidad de tráfico, especialmente en las principales vías y avenidas, facilitando el trabajo de los equipos de instalación y reduciendo las afecciones a la movilidad y a la actividad diaria de la ciudadanía.

Asimismo, la campaña requiere la utilización de vehículos con plataforma elevadora, la coordinación de distintos medios técnicos y la realización de comprobaciones antes del encendido oficial.

Sostenibilidad y coste

La campaña volverá a incorporar nuevas propuestas decorativas, al tiempo que mantendrá la reutilización y adaptación de elementos de años anteriores. Toda la ornamentación utilizará tecnología LED de bajo consumo, favoreciendo el ahorro energético, el aprovechamiento responsable de los recursos y la reducción del impacto ambiental. Los detalles de las novedades previstas se darán a conocer conforme avance la planificación.

Además, el suministro de los elementos, así como las labores de instalación, mantenimiento y posterior desmontaje, serán asumidos por la empresa adjudicataria del servicio, conforme a las condiciones establecidas en el contrato, por lo que la campaña de iluminación navideña no supondrá un coste adicional para el Ayuntamiento.

Fran Hernández concluyó asegurando que «adelantar estos trabajos es una decisión basada en la planificación y la eficiencia. Nuestro objetivo es ofrecer una campaña navideña de calidad, sostenible y a la altura de las expectativas de la ciudadanía, cuidando tanto la imagen del municipio como el desarrollo de unos trabajos que requieren tiempo, coordinación y una importante organización técnica».