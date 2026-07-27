Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales solicitan la colaboración ciudadana para esclarecer unos hechos que han afectado al centro histórico de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, ha abierto una investigación para identificar a los autores de los actos vandálicos cometidos durante la noche de este domingo en diferentes puntos del centro histórico del municipio, donde varias fachadas, puertas, mobiliario urbano y otros elementos del espacio público amanecieron con pintadas que deterioran la imagen de uno de los conjuntos históricos más importantes de Canarias.

La Laguna investiga los actos vandálicos en el centro histórico / Ayuntamiento de La Laguna



Desde el Consistorio se considera que estos hechos constituyen una grave agresión contra el centro histórico de La Laguna, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, además de una absoluta falta de respeto hacia el esfuerzo que realizan diariamente instituciones, vecinos y vecinas y trabajadores municipales para conservar un espacio de extraordinario valor histórico, cultural y arquitectónico.

Investigación policial en marcha

La Policía Local ha iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer lo ocurrido y ya trabaja en la recopilación de todos los indicios que permitan identificar a los responsables.

Entre las actuaciones previstas se encuentra el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia existentes en la zona, así como la revisión de cualquier otro elemento que pueda contribuir a determinar la autoría de estos hechos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, aseguró que «vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para identificar a los autores de estos actos vandálicos. Quien actúa de esta manera debe saber que no va a quedar impune. Se investigarán todos los indicios disponibles y hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya podido presenciar lo ocurrido o disponga de información que pueda ayudar a identificar a los responsables para que la ponga en conocimiento de la Policía Local».

Costes económicos y limpieza

Simultáneamente, los servicios municipales iniciaron las labores de limpieza en los espacios dañados. Los trabajadores quieren devolver estas zonas a su estado original muy pronto. Con esto, el Ayuntamiento minimizará rápidamente el impacto visual ocasionado.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, lamentó este inadmisible ataque al entorno urbano lagunero. Seguidamente, recordó que el municipio gasta 100 mil euros anuales limpiando pintadas. En consecuencia, estos actos vandálicos derrochan los preciados recursos públicos de todos.

Estos fondos públicos podrían mejorar otros barrios o reforzar los servicios básicos. Sin embargo, la irresponsabilidad de unos pocos empaña el esfuerzo anual conjunto. Finalmente, Hernández insistió en la necesidad de cuidar la historia compartida.

La Laguna investiga los actos vandálicos en el centro histórico / Ayuntamiento de La Laguna

Posibles sanciones y compromiso

Las ordenanzas municipales contemplan multas de hasta 3.000 euros para estos infractores. Además, los culpables deben asumir los costes íntegros de la rápida reparación. Incluso, los jueces pueden aplicar la vía penal en los casos graves.

El Ayuntamiento aplicará las normativas vigentes con toda la firmeza legal posible. De igual forma, las autoridades exigirán las responsabilidades correspondientes a los autores. Por consiguiente, la corporación emprenderá las acciones administrativas o judiciales estrictamente necesarias.

El Consistorio reiteró su compromiso firme con la conservación del conjunto histórico. Por ello, la entidad hace un nuevo llamamiento al civismo general ciudadano. En definitiva, la ciudadanía entera debe proteger este legado histórico para siempre.