Polémica en Lanzarote por la instalación de nuevas farolas en el pueblo de Masdache. Los vecinos creen que altera la identidad de la zona

«Farolas enormes y demasiado exageradas», esa es la opinión de una de las vecinas de Masdache, en Tías, tras La instalación de farolas de siete metros de altura en la carretera LZ-30.

Farolas de 7 metros de altura en la localidad de Masdache, en Tías. / RTVC

Entre las opiniones más repetidas, los vecinos piensan que las farolas son «un poco exageradas» y que han instalado mucha cantidad en la misma vía.



Sin embargo, no todas son de la misma tónica. Una vecina, presente durante la instalación del alumbrado, relata que le parecieron «enormes pero, eso si, muy elegantes».

Además, otros piensas que el nuevo alumbrado supone un progreso para Masdache. «Las anteriores parecían luces de navidad, me parece un avance», comenta uno de los vecinos.

Versión del Ayuntamiento de Tías

Desde el ayuntamiento de la localidad defienden la actuación y argumentan que se basan en la normativa vigente. Por otra parte, el PP señala a una «transformación del núcleo rural hacia un polígono industrial»