El futbolista, natural de Las Palmas de Gran Canaria, fue junto con el tinerfeño Pedri González parte destacada de la plantilla que bordó la segunda estrella mundialista para la selección española

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, felicitó este lunes al futbolista Yéremy Pino, flamante campeón del mundo con la selección española de fútbol tras el histórico campeonato que selló la segunda estrella para el combinado nacional, durante una recepción que tuvo lugar en la sede grancanaria de Presidencia del Gobierno.

El Gobierno de Canarias rinde tributo a Yéremy Pino tras la histórica conquista del Mundial de Fútbol

Homenaje a su participación en la histórica victoria

El atacante, natural de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo un papel importante en el desplazamiento de España al campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, en el que participó en las victorias ante Arabia Saudí y Uruguay que certificaron el primer puesto para el equipo de Luis de La Fuente en la fase de grupos. Una lesión sufrida ante la selección celeste redujo sus minutos de juego, pero no impidió que Pino levantase el trofeo de campeón del mundo el pasado 19 de julio.

Internacional absoluto desde 2021, el actual extremo del Crystal Palace inglés firma así una temporada histórica tras conquistar con su club la Conference League en su primer año lejos de España. El grancanario suma un nuevo título a su palmarés particular tras conquistar en 2023 la UEFA Nations League y en 2021 la Europa League con el Villarreal.

El Gobierno de Canarias rinde tributo a Yéremy Pino tras la histórica conquista del Mundial de Fútbol

Referentes en Canarias

Fernando Clavijo destacó que “Canarias vuelve a demostrar que es una tierra capaz de formar deportistas de primer nivel”. En este sentido, valoró que “contar con Yéremy Pino y Pedri González entre los campeones del mundo debe un orgullo para todos los canarios y confirma que nuestro fútbol sigue siendo un referente”.

Asimismo, mostró su convencimiento de que “su éxito despertará la ilusión de muchos niños y niñas que hoy sueñan con vestir algún día la camiseta de la selección y que verán, en su ejemplo, una demostración de que lograrlo es posible”.

Por su parte, Suárez puso en valor “la capacidad de superación” del internacional grancanario, recordando que “hace apenas dos años tuvo que afrontar una lesión muy dura que incluso le impidió disputar la Eurocopa. Volvió con más fuerza, trabajó para recuperar su mejor nivel y hoy es campeón del mundo”. El consejero quiso poner en valor “esa historia de esfuerzo y perseverancia, ya que supone el mejor mensaje que puede recibir cualquier deportista”.

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Compañerismo

Yéremy Pino pudo trasladar al presidente y al consejero de Deportes el buen ambiente que se vivió en el seno de la selección durante los días de concentración y celebración del mundial y destacó “el gran compañerismo del que se disfrutó entre todos los jugadores y el equipo técnico”.

Pino conformó, junto con Pedri González, la representación insular dentro de la plantilla de la selección española mundialista, y se suman así a otros dos ilustres futbolistas canarios como David Silva y Pedro Rodríguez como jugadores del archipiélago que han bordado una estrella en la camiseta de la selección nacional tras el anterior título del año 2010.

Canarias será, además, protagonista principal del próximo Mundial, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, y que tendrá a Gran Canaria como una de las sedes del campeonato. Un objetivo que ya tienen en el horizonte los dos campeones del mundo canarios.