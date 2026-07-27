El Consejo de Gobierno también impulsa la Ley de Biodiversidad, modifica la regulación del teletrabajo público y autoriza inversiones en economía social, modernización turística, saneamiento e innovación

El Gobierno de Canarias ha fijado en 12.912,6 millones de euros el límite de gasto no financiero para 2027, cifra que servirá de base para elaborar los próximos presupuestos autonómicos y que supone un incremento de 769 millones respecto a las cuentas iniciales de 2026. El Ejecutivo prevé destinar prioritariamente estos recursos a sanidad, dependencia, educación y vivienda.

La elaboración de las cuentas se produce, no obstante, en un contexto de incertidumbre, después de que el Congreso rechazara los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029. El Gobierno canario calcula un déficit de 65,7 millones de euros, equivalente al 0,1 % del PIB, y estima que los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica superarán los 8.881 millones. El proyecto presupuestario deberá remitirse al Parlamento antes del 31 de octubre.

Reunión del Consejo de Gobierno

Acuerdos

Entre los acuerdos adoptados este lunes, el Ejecutivo decidió reiniciar por la vía de urgencia la tramitación del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias. El nuevo texto incorpora las observaciones del Consejo Consultivo para evitar solapamientos con la normativa estatal y reforzar la seguridad jurídica. La futura ley pretende integrar en una única norma la planificación, conservación y gestión del patrimonio natural, incluidos el medio marino y los ecosistemas costeros.

El Consejo de Gobierno también aprobó la modificación del decreto que regula el teletrabajo del personal de la Administración autonómica. Las relaciones de puestos de trabajo deberán indicar si cada plaza puede desempeñarse a distancia y la falta de respuesta a una solicitud en el plazo de tres meses tendrá efectos desestimatorios. Para acceder a esta modalidad se exigirán conocimientos tecnológicos, un espacio adecuado, conexión a internet y una antigüedad mínima de un año en la Administración y de tres meses en el puesto o en otro equivalente.

En materia tributaria y administrativa, se actualizará la fiscalidad de los combustibles mezclados con biocarburantes, se eliminará el criterio territorial aplicado a determinadas operaciones de las sociedades de garantía recíproca y se establecerá temporalmente un tipo cero del AIEM para la importación de dióxido de carbono. Asimismo, se agilizará la gestión de los fondos europeos Next Generation y se reformará la Ley de Servicios Sociales para permitir que determinados centros y servicios comiencen su actividad mediante una declaración responsable, sin eliminar las funciones de inspección y control.

Rueda de prensa del Consejo de 27 de julio

Emprendimiento, educación y sanidad

El Ejecutivo remitirá además al Parlamento la Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029, que incluye 57 acciones y un presupuesto previsto de 4,47 millones de euros. La iniciativa busca mejorar la competitividad de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras entidades, así como impulsar el emprendimiento, la formación y la cohesión territorial. Canarias cuenta actualmente con 3.516 entidades de economía social que generan alrededor de 17.000 empleos.

En educación, el Gobierno autorizó una inversión de hasta 10,4 millones de euros para implantar un sistema dinámico de adquisición de equipamiento para los centros públicos no universitarios. El procedimiento, dividido en 38 categorías, permitirá contratar con mayor rapidez mobiliario, material didáctico y de laboratorio, equipamiento deportivo, tecnológico, sanitario o adaptado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

En el ámbito sanitario, se destinarán 12,38 millones de euros a contratar durante cuatro años el servicio de diálisis domiciliaria para pacientes del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. También se autorizó una segunda prórroga, por 6,12 millones, del servicio de hemodiálisis prestado en unidades asistenciales vinculadas al centro hospitalario.

Bienestar Social y modernización turística

En cuanto a Bienestar Social, contará con otros siete millones de euros para garantizar la continuidad de los programas municipales de atención a la infancia y las familias. La financiación cubre servicios de información, prevención y detección de situaciones de riesgo, atención inmediata a menores, formación para las familias y medidas dirigidas a garantizar la escolarización obligatoria. Esta aportación se suma a los 97 millones del Plan Concertado y a los 45 millones destinados a reforzar las plantillas de los servicios sociales municipales.

El Gobierno aprobó igualmente convenios con los cabildos para elaborar nuevos planes de modernización turística en Puerto de la Cruz, Costa Teguise y Playa Blanca, dirigidos a renovar los espacios públicos y establecimientos de estos núcleos.

También habilitó 200.000 euros para continuar financiando la limpieza de pozos y fosas sépticas de La Graciosa hasta que entre en funcionamiento la nueva red de saneamiento. Las obras de sustitución de la tubería de abastecimiento, presupuestadas en 3,8 millones, comenzarán después del verano, mientras que el proyecto de saneamiento y recuperación de la depuradora de Caleta de Sebo podría licitarse durante el primer semestre de 2027.

Otros acuerdos

Otro de los acuerdos contempla una partida de 500.000 euros para un proyecto del Parque Tecnológico de Fuerteventura que utilizará aeronaves no tripuladas para detectar construcciones no autorizadas y vertidos ilegales, elaborar censos de amianto, proteger la costa y prevenir ahogamientos en las playas.

Finalmente, el Consejo de Gobierno eligió al poeta y ensayista Domingo López Torres como protagonista del Día de las Letras Canarias 2027 y a la escritora lanzaroteña Lola Suárez como homenajeada en el Día de las Escritoras Canarias. Ambas designaciones estarán acompañadas por programas de actividades destinados a difundir su trayectoria y su obra.