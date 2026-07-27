Calendario de la pretemporada del Costa Adeje Tenerife para la temporada 2026/2027

El conjunto tinerfeño disputará un total de seis encuentros de preparación antes del inicio de la Liga F
El Costa Adeje Tenerife ya tiene perfilada su puesta a punto de cara a la temporada 2026/2027. Las guerreras afrontarán una pretemporada exigente con un calendario de seis partidos amistosos repartidos entre Fuerteventura, Lanzarote, Navarra, La Orotava y la ciudad marroquí de Agadir.
El equipo blanquiazul arrancará su gira de amistosos en el archipiélago enfrentándose al RCD Espanyol y al Sevilla FC —este último en el marco del tradicional Trofeo de San Ginés—, antes de poner rumbo al norte de la Península para medirse al Athletic Club y al Deportivo Alavés. El tramo final de la preparación incluirá una nueva edición del prestigioso Trofeo Teide frente al Atlético de Madrid y una gira internacional en Marruecos.
Calendario completo de partidos
- Costa Adeje Tenerife – RCD Espanyol.
Miércoles 29 de julio | 18:15 h (hora canaria). Lugar: Estadio Municipal de los Pozos (Fuerteventura)
Con las cámaras en directo de RTVC.
- Costa Adeje Tenerife – Sevilla FC
Sábado 1 de agosto | 17:30 h (hora canaria). Lugar: Lanzarote. Trofeo de San Ginés.
Se podrá ver en directo en RTVC.
- Athletic Club – Costa Adeje Tenerife
Miércoles 5 de agosto | 18:00 h (hora canaria). Lugar: Tafalla (Navarra)
Podrá seguirse en directo en RTVC.
Deportivo Alavés – Costa Adeje Tenerife
Sábado 8 de agosto | (horario por confirmar). Lugar: Tafalla (Navarra)
- Costa Adeje Tenerife – Atlético de Madrid
Sábado 15 de agosto | 18:15 h (hora canaria). Lugar: Estadio Municipal Los Cuartos, La Orotava (Trofeo Teide)
El partido se verá en directo en RTVC.
- Combinado de la región de Souss-Massa – Costa Adeje Tenerife. Lugar: Agadir (Marruecos)