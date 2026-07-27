Calendario de la pretemporada del Costa Adeje Tenerife para la temporada 2026/2027

El conjunto tinerfeño disputará un total de seis encuentros de preparación antes del inicio de la Liga F

El Costa Adeje Tenerife ya tiene perfilada su puesta a punto de cara a la temporada 2026/2027. Las guerreras afrontarán una pretemporada exigente con un calendario de seis partidos amistosos repartidos entre Fuerteventura, Lanzarote, Navarra, La Orotava y la ciudad marroquí de Agadir.

Seis partidos amistosos disputará el Costa Adeje Tenerife esta pretemporada antes del inicio de la Liga F / CD Tenerife Femenino

El equipo blanquiazul arrancará su gira de amistosos en el archipiélago enfrentándose al RCD Espanyol y al Sevilla FC —este último en el marco del tradicional Trofeo de San Ginés—, antes de poner rumbo al norte de la Península para medirse al Athletic Club y al Deportivo Alavés. El tramo final de la preparación incluirá una nueva edición del prestigioso Trofeo Teide frente al Atlético de Madrid y una gira internacional en Marruecos.

Calendario completo de partidos

Costa Adeje Tenerife – RCD Espanyol.

Miércoles 29 de julio | 18:15 h (hora canaria). Lugar: Estadio Municipal de los Pozos (Fuerteventura)

Con las cámaras en directo de RTVC.

Costa Adeje Tenerife – Sevilla FC

Sábado 1 de agosto | 17:30 h (hora canaria). Lugar: Lanzarote. Trofeo de San Ginés.

Se podrá ver en directo en RTVC.

Athletic Club – Costa Adeje Tenerife

Miércoles 5 de agosto | 18:00 h (hora canaria). Lugar: Tafalla (Navarra)

Podrá seguirse en directo en RTVC.

Deportivo Alavés – Costa Adeje Tenerife

Sábado 8 de agosto | (horario por confirmar). Lugar: Tafalla (Navarra)

Costa Adeje Tenerife – Atlético de Madrid

Sábado 15 de agosto | 18:15 h (hora canaria). Lugar: Estadio Municipal Los Cuartos, La Orotava (Trofeo Teide)

El partido se verá en directo en RTVC.