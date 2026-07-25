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Televisión Canaria emite en directo el partido de pretemporada entre el CD Marino y el CD Tenerife

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El encuentro, que se enmarca en el Memorial Sebastián Martín Merlo, se podrá seguir a partir de las 19:30 horas en la TDT, el canal de Deportes de YouTube, Canarias Play y rtvc.es

Televisión Canaria retransmitirá en directo el partido entre el CD Marino y el CD Tenerife, este domingo 26 de julio, a partir de las 19:30 horas, desde el estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona. El partido podrá seguirse en la TDT, el canal de Deportes de YouTubeCanarias Play y rtvc.es.

El encuentro, que se enmarca en la 23ª edición del Memorial Sebastián Martín Merlo, es el segundo amistoso de la pretemporada del CD Tenerife, tras la disputa el pasado miércoles del partido contra el Getafe CF, en el que el conjunto madrileño consiguió la victoria del Trofeo Ciudad de Santa Cruz de Tenerife con un resultado de 1-2.

La narración del enfrentamiento entre el CD Marino y el CD Tenerife correrá a cargo de Daniel Álvarez y los comentarios del colaborador de TV Canaria y ex futbolista Miguel Ángel Valerón.

La retransmisión de este partido se enmarca en el compromiso alcanzado por RTVC con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife, una iniciativa que permite a la afición seguir en directo los partidos de preparación de los clubes canarios, con la emisión de un total de 14 encuentros antes del inicio de la competición oficial.

La programación permite hacer un seguimiento de la evolución de los principales equipos del Archipiélago durante el verano, con retransmisiones de sus compromisos ante rivales nacionales e internacionales en distintos escenarios, tanto de las Islas como de la Península.

Con esta propuesta, Televisión Canaria refuerza su refuerza su apuesta por la difusión del deporte canario y ofrece a la audiencia la posibilidad de acompañar a los equipos del Archipiélago en su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.

Calendario de pretemporada del CD Tenerife 2026/2027: partidos, fechas y dónde ver los amistosos

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