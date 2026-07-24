Pino González, enfermera que lucha contra el ébola en Congo, en ‘Tiempo de Alisios’

El magacín de La Radio Canaria charlará este sábado, entre las 08:00 horas y las 11:00 horas, con esta especialista en Emergencias y Urgencias que ha prestado ayuda por catástrofes en veinticinco países

‘Tiempo de Alisios‘ regresará un fin de semana más a La Radio Canaria, entre las 08:00 horas y las 11:00 horas, y comenzará con una entrevista en directo a la enfermera grancanaria Pino González, una sanitaria que ha hecho de su profesión un compromiso solidario. Una vida poco frecuente la de esta experta en Urgencias y Emergencias que actualmente pone en práctica sus conocimientos en la República Democrática del Congo donde trabaja para frenar un nuevo brote de ébola.

Médicos del Mundo en primera línea contra el Ébola, en República Democrática del Congo. Foto MDM

La sanitaria, que forma parte de la Red Internacional de Médicos del Mundo, registra una larga experiencia en este tipo de misiones humanitarias. Ha estado en cerca de veinticinco países, la mayoría de África. «Ha prestado servicios como sanitaria en Sierra Leona, en varios lugares donde tienen lugar conflictos armados como Siria y Ucrania, ha estado en Mauritania, en Sudán del Sur y también ha asistido como sanitaria en los terremotos de Nepal y Haití», apostilla Elena Falcón, directora y conductora de ‘Tiempo de Alisios’.

Elena Falcón, dirige y presenta ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria

Gran Orgullo chiquitito

El activista y escritor Natalio Cruz Duque, pregonero este 2026 del ‘Orgullo Chiquitito’ en Tazacorte, La Palma, será otro de los invitados este fin de semana al magacín de La Radio Canaria. «Compartirá su opinión acerca de la lucha por los derechos del Colectivo LGTBIQ+ fuera de las grandes urbes, del rechazo y de situaciones límite que soportan personas de este Colectivo», avanza la directora del programa.

El escritor Natalio Cruz Duque, pregonero este 2026 de las fiestas del Orgullo 2026 en Tazacorte, La Palma

La tertulia de periodistas contará con la participación de Irma Cervino, Gara García y Álvaro Oliver que desgranarán la actualidad de la semana y las previsiones informativas de los próximos días. Habrá tiempo también para analizar y debatir sobre la nueva prohibición para toda España de fumar en playas y terrazas.

Pornopobreza

‘Tiempo de Alisios’ se ocupará también de otra prohibición, en este caso en Burkina Faso, donde el Gobierno ha prohibido la publicidad de pornografía y contenido sexual explícito en televisión y redes sociales. Una medida que, según recogen algunos medios de comunicación, habría generado cierta controversia en el país, en tanto que aplaudida por perseguir la ‘pornopobreza’, sobre todo infantil, pero criticada por «autoritaria» y por su ambigüedad respecto de la publicidad de pornografía con adultos.

Francisco Díaz Valladares, hablará de su premiado libro ‘La hija del esquimal’, en ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria

En el espacio de viajes y aventuras compartirán protagonismo la iniciativa de unas jóvenes estudiantes que recorrerán las 187 líneas de guaguas públicas en Tenerife para comprobar su calidad y promover este tipo de transporte, y el escritor y aventurero Francisco Díaz Valladares que hablará de su premiado libro ‘La hija del esquimal’ donde hay referencias a Canarias. Libros, música y agenda cultural completarán una programación donde la participación de la audiencia será protagonista fundamental a través del teléfono 628 51 51 51.

El magacín informativo ‘Tiempo de Alisios’ regresará el próximo fin de semana, primero de agosto, en formato de dos horas