Mayores y edadismo, en ‘Universo Solidario’

El programa de Solidaridad de La Radio Canaria se ocupa este sábado a las 16:00 horas del papel de las personas mayores en la sociedad y las familias

‘Universo Solidario‘, en La Radio Canaria este sábado a las 16:00 horas, abordará el asunto del edadismo en la sociedad y en las familias. También se ocupará de ofrecer información precisa y útil sobre los cuidados correctos en los posoperatorios de cataratas, enfermedades de corazón o diabetes.

«Hablaremos de la vista, en concreto de cataratas, y de cómo afrontar la cirugía y la vuelta a una visión óptima. En el terreno de los cuidados ofreceremos, también, información precisa sobre cuidados para enfermos de diabetes y de corazón porque hay mucho desconocimiento y, en no pocas ocasiones, saber qué hacer y qué no hacer puede prevenir muchas complicaciones», avanza Carlos del Toro, director y conductor del programa. En su línea de ofrecer información de utilidad, el programa se ocupará de insistir en cuáles son los modos adecuados de reciclar los aceites domésticos, y avanzará las líneas de actuación que tienen ya previstas en el Instituto Canario de Igualdad para los próximos meses.

Frente al edadismo

En esta entrega de ‘Universo Solidario’ el rechazo a la edad tendrá un protagonismo especial. Vivimos más tiempo aunque está por ver si mejor, al menos socialmente. Uno de los males sociales crecientes es la discriminación por razón de edad, es decir, el edadismo.

Imagen generada por IA

¿Qué papel juegan las personas mayores en la sociedad y en la familia? Tras este interrogante se abre un mundo de complejidades que abocan a nuevas formas de discriminación social que encuentra en las personas de edad avanzada víctimas propiciatorias. El edadismo es difícil de identificar pero está presente a diario. Desde el apartamiento social y familiar hasta múltiples formas de violencia física, psicológica o verbal que se manifiesta en situaciones cotidianas. La paradoja del edadismo es que quienes lo practican ignoran que envejecer es cuestión de tiempo. ‘Universo Solidario’ abordará este asunto en su programa de este sábado.

Los beneficios de los endulzantes naturales frente a los artificiales y las agendas de las ONGs en las Islas, cerrarán esta entrega del programa.

‘Universo Solidario’, programa de La Radio Canaria, es el más longevo dentro

del área social en el Archipiélago y altavoz de la solidaridad y el voluntariado.