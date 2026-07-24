Desmontan en Costa Calma varios parques infantiles por seguridad

Los tres parques infantiles están situados en la zona de Costa Calma, en Pájara, y el Ayuntamiento ha decidido desmontarlos porque no pueden garantizar su seguridad

El Ayuntamiento majorero de Pájara ha iniciado el desmontaje de tres parques infantiles de uso público ubicados en las calles Las Gangas, Terife y Punta Pesebre, en Costa Calma, al no poder garantizar que continúen utilizándose en condiciones de seguridad.

La decisión se adopta porque los parques están ubicados en suelo de titularidad privada, lo que impide al Ayuntamiento sustituir los elementos deteriorados y acometer las actuaciones necesarias para mantener estas instalaciones abiertas al público con todas las garantías de seguridad, ha informado el Consistorio sureño en un comunicado.

Prevenir riesgos de los usuarios

El concejal de Urbanismo, Alexis Alonso, ha explicado que “desde la Oficina Técnica municipal se ha analizado la situación de estos parques y se ha constatado que el Ayuntamiento no puede renovar los elementos de juego ni asumir su mantenimiento al encontrarse sobre suelo privado”.

Ante esa situación, ha señalado, “la única decisión responsable era proceder a su retirada para evitar cualquier riesgo para los usuarios”.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, ha indicado que “para el grupo de gobierno es indispensable velar por la protección y bienestar de los vecinos y vecinas del municipio, por lo que es necesario la retirada de estos espacios para valorar nuevas infraestructuras de calidad que cumplan con las condiciones necesarias”.

Asimismo, el primer edil ha recordado que recientemente se ejecutó de manera integral un parque infantil en Costal Calma y el objetivo es continuar mejorando las diferentes instalaciones municipales.

Alternativas

El Ayuntamiento de Pájara ya trabaja en distintas alternativas para que Costa Calma vuelva a disponer de esas zonas de juego infantil.

Para ello será necesario que las futuras instalaciones se ubiquen en terrenos municipales o que, si se mantienen en parcelas privadas, exista un acuerdo que permita al Ayuntamiento instalarlas, conservarlas y mantenerlas con todas las garantías de seguridad.

La retirada de estos parques responde exclusivamente a criterios de seguridad y responsabilidad en la gestión de los espacios de uso público, indica la nota emitida por el Ayuntamiento de Pájara.