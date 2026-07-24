El pesquero navegaba cerca de Fuerteventura cuando fue interceptado y escoltado hasta tierra con 20 personas en su interior

El barco Guardamar Talia de Salvamento Marítimo traslada alrededor de 180 personas a Puerto del Rosario, a 23 de septiembre de 2024, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, Canarias (España). Europa Press

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este viernes un pesquero que navegaba cerca de Fuerteventura con 20 migrantes de origen magrebí y lo han escoltado hasta el puerto de Gran Tarajal, informan fuentes del organismo estatal a Europa Press.

Los hombres han sido atendidos en el muelle por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja y se ha constatado un buen estado de salud en general por lo que no ha sido necesario realizar ningún traslado.