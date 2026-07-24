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Ceniza, roca, lava, orgullo e identidad, en la segunda equipación del CD Tenerife

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La segunda equipación de CD tenerife estará disponible a partir del lunes 27 de julio en la web y en tiendas oficiales del club

Bajo el lema ‘Tan nuestro como el fuego que nos hizo’ se ha diseñado la nueva segunda equipación del CD Tenerife. Estará disponible a partir del próximo lunes, 27 de julio, y representa una mezcla de la materia prima que forja las islas la idiosincracia canaria: ceniza, roca, lava, orgullo e identidad. Así al menos lo describen en la campaña con la que lanzan esta línea, que se puede adquirir en en la web y en tiendas oficiales del club.

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