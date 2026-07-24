En estado grave un hombre con síntomas de ahogamiento en Los Cristianos

Al hombre lo rescataron del mar con síntomas de ahogamiento en Los Cristianos, en Tenerife, y lo ingresaron en el hospital en estado grave

Un hombre de 70 años se encuentra en estado grave después de que lo rescataran del mar con síntomas de ahogamiento de la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona.

Los hechos han sucedido pasadas las 14.45 horas de este viernes cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta sobre el rescate del agua de un hombre con síntomas de ahogamiento.

El personal del SUC asistió y estabilizó al afectado antes de evacuarlo al Hospital de La Candelaria mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron en el dispositivo e instruyeron las diligencias.