Los dos artistas, con estrechos vínculos profesionales y personales, conversarán sobre su trayectoria musical este lunes 27 de julio, a partir de las 22:30 horas

El programa ‘Mira quién viene a cenar’ ofrece su segunda entrega este lunes 27 de julio, a partir de las 22:30 horas, tras el éxito de audiencia obtenido en su estreno la semana pasada. El popular presentador Rafa Méndez abre las puertas de su casa a dos grandes músicos canarios, Caco Senante y David Ascanio, quienes tendrán oportunidad de degustar el menú preparado para esta ocasión por la chef Luna Zacharias.

La velada estará marcada por la amistad, la admiración mutua y las numerosas historias compartidas entre los dos artistas invitados, que están unidos, más allá de su origen tinerfeño, por una sólida relación personal y profesional.

De izquierda a derecha, Rafa Méndez, David Ascanio, Luna Zacharias y Caco Senante.

Caco Senante, gran embajador de la cocina canaria allá donde va y eterno defensor de sus sabores, volverá a mostrar su vínculo con la gastronomía, inseparable de su icónica canción ‘Mojo picón’. Durante 13 años Caco Senante regentó el primer restaurante canario que se abrió fuera de las islas. La Bodeguita del Caco estuvo abierta en Madrid desde 1985 hasta finales de 1998.

En su faceta musical, Caco Senante es una de las figuras más emblemáticas de la música canaria y uno de los pioneros de la Nueva Canción Canaria, movimiento que surgió en los años setenta con el objetivo de renovar y dignificar el folclore del archipiélago.

Desde sus inicios, Caco Senante ha destacado por su capacidad para fusionar los ritmos y melodías tradicionales de Canarias con influencias contemporáneas, logrando así acercar la música popular canaria a nuevas generaciones y a públicos de fuera del archipiélago. Con una trayectoria de más de 40 años, ha grabado 18 discos, ha colaborado en discos de otros artistas y ha sido productor discográfico y un destacado autor de canciones.

Por su parte, David Ascanio, criado en un entorno profundamente musical, recordará la influencia de su tío Luis Morera, miembro de la mítica banda palmera Taburiente. También evocará su llegada a Madrid en el año 2000 y su incorporación a La Cuadra, el colectivo de jóvenes talentos impulsado por Miguel Bosé, etapa desde la que ha desarrollado una sólida trayectoria como cantante y compositor para artistas consagrados, como Ana Torroja o Víctor Manuel.

Entre otros hitos de su carrera, David Ascanio se referirá a su experiencia en Picoco’s Band, una banda de covers de los años 80 y 90 formada en 2018 por músicos de primer nivel.

Conversación y degustación de un menú con productos de kilómetro cero

Para esta ocasión, la chef lanzaroteña y ‘vecina’ de Rafa Méndez Luna Zacharias ha preparado un delicioso menú realizado con productos de kilómetro cero que acompañará una conversación cercana y entrañable en la casa, donde no faltarán los recuerdos, las anécdotas y la complicidad entre los invitados.

El resultado será una cena llena de sabor, emociones y mucha música, en una noche dedicada a la gastronomía en el canal autonómico. ‘Mira quién viene a cenar’ se emite tras El Club, un concurso presentado por Kike Pérez y Alicia Suárez en el que estudiantes de Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) ponen a prueba su talento culinario.