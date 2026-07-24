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Logran aplacar el avance del fuego en Gran Canaria y siguen trabajando para agotar los focos

RTVC / EFE
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El incendio entre los municipios de Telde y Valsequillo está estabilizado y ha afectado a entre 8 y 10 hectáreas de la cumbre del sureste de Gran Canaria

Incendio GC 1
Logran aplacar el avance del fuego en Gran Canaria y siguen trabajando para agotar los focos.

El medio centenar de operarios que ha trabajado durante la noche en el incendio declarado en el sureste de Gran Canaria ha logrado aplacar el avance del fuego, y persiste en su intento de agotar los focos que aún siguen activos.

Así lo ha informado este viernes el Cabildo de Gran Canaria, que a última hora de la tarde de este jueves dio por estabilizado este incendio cuando había afectado a entre ocho y diez hectáreas de la cumbre del sureste de Gran Canaria, entre los municipios de Telde y Valsequillo, si bien advirtió de que aún existía «un alto riesgo».

A primera hora de este viernes, la corporación informó de que los focos que permanecen activos se encuentran dentro del perímetro en el que se trabaja.

Con las primeras luces del día se han incorporado medios aéreos que facilitarán que se pueda seguir avanzando hacia el control de un incendio que, en cualquier caso, «no avanza».

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