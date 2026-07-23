Padrón preside desde este jueves el Consejo General de Cámaras de Canarias tras la sesión constitutiva del pleno del Consejo

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, Luis Padrón, asume desde este jueves la Presidencia del Consejo General de Cámaras Canarias, ha informado la Cámara de Gran Canaria.

La designación se produjo durante la sesión constitutiva del pleno del Consejo, tras la reciente renovación de los órganos de gobierno de las cuatro corporaciones camerales del archipiélago.

Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ejercerá la vicepresidencia, se indica en un comunicado.

Luis Padrón asume la Presidencia del Consejo General de Cámaras Canarias

Sesión constitutiva

La sesión estuvo presidida por la Administración tutelante, representada por el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber. También estuvo acompañado del director general de Comercio y Consumo, David Mille.

En la sesión participaron los presidentes de las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias, Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife; Juan Jesús Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura; José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa; y Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria;

Durante la sesión se procedió a la constitución formal del Consejo y a la designación de las personas que ejercerán la Presidencia y la Vicepresidencia.

Rotatorio

Ambos cargos tienen carácter rotatorio entre las cuatro cámaras de comercio del archipiélago. El orden en el que sus presidentes asumirán estas responsabilidades se determinó mediante un sorteo entre los integrantes del Pleno.

Luis Padrón afronta esta responsabilidad con el propósito de dar continuidad a la cooperación entre las corporaciones camerales, reforzar la unidad de acción y consolidar al Consejo como interlocutor del tejido empresarial ante el Gobierno de Canarias y el resto de las instituciones autonómicas.

La nueva Presidencia y Vicepresidencia trabajarán para fortalecer el papel de las cámaras como entidades de apoyo al tejido productivo y como colaboradoras de las administraciones públicas. El objetivo es favorecer una respuesta conjunta ante los principales retos de las empresas y las personas autónomas de Canarias. Sobre todo en ámbitos como la competitividad, la formación, la innovación, la digitalización, el emprendimiento y la internacionalización.