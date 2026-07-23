Las futbolistas del Costa Adeje Tenerife, Koko Ange y Fatou Dembelé, representarán a Costa de Marfil y a Mali en la Copa África

La Copa África 2026, que se jugará en Marruecos del 25 de julio al 16 de agosto, contará con la presencia de seis futbolistas de Liga F Moeve de cuatro clubes distintos, cuatro de ellas están en equipos canarios. El Costa Adeje Tenerife estará representado por Koko Ange y Fatou Dembelé, que defenderán las camisetas de Costa de Marfil y de Mali, respectivamente.

Por su parte, el Logroño United tendrá a Comfort Yeboah por Ghana, mientras que, la futbolista de la SD Eibar, Alimata Belem, jugará por Burkina Faso. En la cita africana también estarán presentes las jugadoras del Valencia CF, Rebecca Elloh y Yasmin Mrabet, que disputarán la competición con Costa de Marfil y Marruecos respectivamente. Los cuartos de final se jugarán el 8-9 de agosto, las semifinales el 12 de agosto y la final será el 16 de agosto. Los cuatro mejores equipos se clasificarán para el Mundial de Brasil, y dos selecciones más avanzarán a la repesca.

Dos futbolistas del Costa Adeje Tenerife disputarán la Copa África

Doble presencia del Costa Adeje Tenerife

El Costa Adeje Tenerife realizó un magnífico curso liguero, y volverá a estar representado en una de las grandes citas del fútbol internacional. La atacante Koko Ange, que la temporada pasada jugó 624 minutos en 17 partidos de Liga F Moeve en los que marcó 2 goles y dio 2 asistencias, buscará ser importante en el último tercio del campo de Costa de Marfil.

Encuadrada en el grupo B, la delantera se enfrentará a Burkina Faso (27 de julio), Sudáfrica (31 de julio) y Tanzania (4 de agosto) en busca de una de las plazas para los cuartos de final. Por su parte, Fatou Dembelé disputó la temporada pasada 1.647 minutos en 21 encuentros de Liga F Moeve en los que marcó 1 gol. La central defenderá la camiseta de Mali, que se sitúa en el grupo B, donde se medirá a Camerún (29 de julio), Cabo Verde (2 de agosto) y Ghana (6 de agosto) para intentar clasificarse a las rondas eliminatorias.

El Logroño United y la SD Eibar estarán en la cita

También contarán con presencia en el torneo el Logroño United y la SD Eibar. El conjunto riojano estará representado por la lateral Comfort Yeboah. La ghanesa disputó la temporada pasada 460 minutos en 9 partidos de Liga F Moeve.

Su selección se sitúa en el grupo D, donde se verá las caras contra Cabo Verde (29 de julio), Camerún (2 de agosto) y Mali (6 de agosto) para buscar el billete a cuartos de final.

El conjunto armero estará presente en el torneo por medio de la centrocampista internacional por Burkina Faso, Alimata Belem, que la temporada pasada fue la futbolista que más jugó de su equipo, con 2.582 minutos en 29 encuentros, y que continuará en el cuadro eibarrés hasta el mercado invernal. Encuadrada en el grupo B se enfrentará a Costa de Marfil (27 de julio), Tanzania (31 de julio) y Sudáfrica (4 de agosto) en busca de lograr pasar a la siguiente ronda.

Dos representantes del Valencia CF

Tras conseguir el ascenso a Liga F Moeve, el Valencia CF tendrá a dos futbolistas en la Copa África. La delantera Rebecca Elloh jugará por Costa de Marfil.

La temporada pasada disputó 1.773 minutos en los 26 partidos que jugó entre todas las competiciones aportando 1 gol. La atacante africana se sitúa en el grupo B, donde buscará acceder a cuartos de final ante Burkina Faso (27 de julio), Sudáfrica (31 de julio) y Tanzania (4 de agosto).

La otra representante del cuadro che, Yasmin Mrabet, llega tras sumar 1.427 minutos en 20 encuentros de la temporada pasada, en los que anotó 3 goles, siendo clave para que que su equipo subiera a la máxima categoría. La centrocampista, que fue subcampeona con Marruecos hace dos años, se encuentra en el grupo A, donde se medirá a Kenia (26 de julio), Argelia (30 de julio) y Senegal (3 de agosto) en busca del billete a cuartos de final.