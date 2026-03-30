La isla cierra el ejercicio con niveles históricos de ocupación y un aumento del tejido empresarial del 2,1% pese a los desafíos estructurales

El presidente de la Cámara de Comercio y el presidente del Cabildo presentaron en Valverde el informe anual de la economía herreña. El documento confirma que la isla registró 3.380 puestos de trabajo y un dinamismo empresarial superior a la media regional durante 2025.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El empleo registrado en El Hierro marcó un hito el pasado año con un incremento anual del 5,3 %. La isla alcanzó los 3.380 trabajadores activos, una cifra nunca vista anteriormente en el territorio insular. Santiago Sesé destacó que estos datos demuestran que la isla tiene pulso económico y ofrece oportunidades reales.

Sin embargo, el aumento de la población activa también elevó la tasa de paro hasta el 14,74 %. Esta cifra sitúa el desempleo en la isla por encima de la media de la comunidad autónoma. La directora de la Cámara, Lola Pérez, vinculó esta paradoja al fuerte crecimiento del censo laboral.

Por su parte, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social subió hasta las 345 entidades. Este ascenso del 2,1 % contrasta con el retroceso que sufrió el tejido productivo en el resto de Canarias. Los sectores de la construcción y el transporte lideraron esta creación de nuevos negocios.

Motores económicos y dualidad sectorial

La construcción se convirtió en el sector más dinámico con un aumento del 46,7 % en sus empresas. Además, esta actividad generó un 17,2 % más de puestos de trabajo durante todo el ejercicio. Lola Pérez señaló este ámbito como un pilar fundamental para el crecimiento insular.

El turismo también consolidó su recuperación con un aumento del 2,5 % en los visitantes alojados. Las pernoctaciones crecieron casi un 10 %, superando con creces los niveles previos a la crisis sanitaria. Destaca especialmente el impulso del turismo extranjero y la mejora de las tarifas hoteleras.

En cambio, el sector primario y la industria todavía muestran signos evidentes de debilidad productiva. El presidente insular, Alpidio Armas, defendió la necesidad de impulsar la agricultura para sostener los servicios. La autenticidad del entorno rural sigue siendo el principal reclamo para los turistas.

Desafíos estructurales y conectividad

La conectividad aérea y marítima representa la mayor preocupación para los empresarios y las instituciones herreñas. Sesé reclamó personal estable para el aeropuerto y soluciones urgentes para el puerto de Los Cristianos. El transporte aéreo constituye un servicio público esencial que requiere condiciones de gestión especiales.

Asimismo, el elevado coste del combustible impacta directamente en los precios finales y en la producción. Las instituciones solicitan medidas para compensar la doble insularidad y bonificaciones en el IRPF. Estas herramientas deben proteger la competitividad de las pequeñas empresas y los hogares.

Finalmente, la falta de vivienda limita la llegada de mano de obra y frena el desarrollo económico. La confianza empresarial bajó un 4,4 % a principios de 2026 debido a esta incertidumbre. Los gestores insulares apuestan por la digitalización para modernizar el tejido productivo.