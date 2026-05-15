El Tenerife CajaCanarias buscará el sábado 16 de mayo acercarse a la final por el título en una cita clave del Campeonato de España de Clubes

El Tenerife CajaCanarias afronta una segunda jornada decisiva en División de Honor / Tenerife CajaCanarias

Este sábado 16 de mayo, el Tenerife CajaCanarias disputa la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes en División de Honor, una fecha marcada en rojo en el calendario nacional. El resultado de esta jornada será determinante para definir si los equipos blanquiazules acceden a la final por el título o deberán pelear posteriormente por asegurar la permanencia en la máxima categoría del atletismo español.

El conjunto femenino competirá en Castellón, dentro del Encuentro II de la Liga Iberdrola, frente al Facsa-Playas de Castellón, Unicaja Jaén Paraíso Interior y Alcampo Scorpio 71. La expedición contará con la incorporación de la internacional Lucía Carrillo, una de las grandes referencias del equipo en velocidad, tras su reciente participación con la Selección Española en el Campeonato del Mundo de Relevos disputado en Botsuana. Junto a ella estarán de nuevo atletas que destacaron en la jornada anterior como la marchadora Ana González, Laura Rodríguez en el 1.500, Lucía Curbelo, Paola Sarabia o Lucía Curbelo en los saltos y Lucía Morera en el 100 m.v., entre otras.

Por su parte, el equipo masculino viajará hasta Salamanca para enfrentarse a Real Sociedad, Trops-Cueva de Nerja y Atlético Salamanca en el Encuentro III de la Liga Joma. La convocatoria estará liderada por Samuel García, recién regresado también del Mundial de Relevos, y por nombres destacados como los internacionales Jesús David Delgado en 400 m.v., Pablo Martínez en la altura y la jabalina o Yasiel Sotero en disco. Repiten, además, Carlos Beltrán, Juan José de la Rosa, Pablo Gámez, Ignacio de Esquiroz, Nuha Faye o José San Pastor, entre otros, quienes estuvieron entre los 3 mejores de su prueba en el encuentro anterior.

Mirando a las finales de junio

Hay que recordar que en la primera jornada liguera, el conjunto femenino finalizó cuarto en Barcelona con 136,5 puntos, mientras que el equipo masculino logró la tercera posición en Castellón con 162 puntos, quedándose a tan solo diez puntos del segundo clasificado. Por ello, la puntuación de esta segunda jornada será fundamental para determinar lo que ocurrirá en las finales previstas para el 13 y 14 de junio.

Desde el club se afronta esta segunda cita con confianza e ilusión. «Confiamos en que el club realizará una grandísima actuación en esta segunda jornada. Sabemos que cada atleta que forma parte de este primer equipo luchará hasta el último segundo para conseguir la máxima cantidad de puntos posibles. Hemos peleado mucho para estar aquí, por nuestra plaza en la máxima categoría del atletismo español», señalan desde la entidad blanquiazul.El Tenerife CajaCanarias encara así una jornada crucial en sus aspiraciones dentro de la División de Honor, con el objetivo de seguir consolidándose entre los mejores clubes del panorama nacional.