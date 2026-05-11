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UD Almería vs UD Las Palmas | J40 LaLiga Hypermotion 25-26

Andrea Aragones Puado
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UD Las Palmas. Noticias, actualidad

UD Almería vs UD Las Palmas. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 16 de mayo. Partido correspondiente a la J40 de LaLiga Hypermotion. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Almería y UD Las Palmas se enfrentan este sábado 16 de mayo, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el UD Almería Stadium. El encuentro corresponde a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

UD Almería vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 5-1 en su visita al Andorra. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el UD Almería se encuentra también en puestos de playoff. El equipo que tiene 71 puntos busca volver a la Primera División.

Calendario completo de la UD Las Palmas 2025/26: partidos, fechas y rivales en LaLiga Hypermotion. Consulta toda la temporada, jornada a jornada.

Posiciones en la clasificación de UD Almería y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 5ª posición, con 66 puntos. Por su parte, el Almería ocupa la tercera posición. El conjunto andaluz se encuentra con 71 puntos, 5 puntos más que Las Palmas.

Consulta la clasificación actualizada de la UD Las Palmas en la temporada 2025/2026. Resultados, estadísticas y posiciones en rtvc.es

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Almería y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre el UD Almería y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado uno de ellos, otros dos acabaron en empate y los otros dos los ganó el Almería. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro habiendo perdido uno de sus últimos cinco partidos, pero ha ganado tres y empatado el último.

Resultados de la UD Las Palmas en la temporada 2025-26 en LaLiga Hypermotion. Datos actualizados jornada a jornada con fechas, rivales y marcadores

Minuto a minuto en directo de UD Almería y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre UD Almería y UD Las Palmas

Alineaciones de UD Almería y UD Las Palmas

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