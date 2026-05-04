Consulta el horario del FC Andorra vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J39 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

FC Andorra y UD Las Palmas se enfrentan este domingo 10 de mayo, a partir de las 13:00 (hora canaria) en el Nou Estadi Encamp. El encuentro corresponde a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion.

FC Andorra vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 2-1 en casa al Real Valladolid. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el FC Andorra se encuentra en mitad de la tabla. El equipo que tiene 55 puntos busca mantenerse en la división de plata.

Posiciones en la clasificación de FC Andorra y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 4ª posición, con 66 puntos. Por su parte, el Andorra ocupa la décima posición. El conjunto andorrano se encuentra con 55 puntos, 11 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre FC Andorra y UD Las Palmas

El FC Andorra y la UD Las Palmas se han enfrentado solamente tres veces, Las Palmas ha ganado uno de ellos, otro acabó en empate y el otro lo ganó el Andorra. El equipo canario ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y perdido uno. Por su parte, el equipo andorrano llega al encuentro habiendo perdido su último partido, pero ganado los otros últimos cuatro.

Minuto a minuto en directo de FC Andorra y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre FC Andorra y UD Las Palmas

Alineaciones de FC Andorra y UD Las Palmas

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