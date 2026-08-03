El conjunto de Álvaro Cervera continúa su preparación con un nuevo partido de pretemporada, en esta ocasión ante la UD Tamaraceite, sexto partido amistoso para seguir finando conceptos antes del comienzo de la competición oficial

CD Tenerife en el partido ante el Cádiz CF, amistoso de pretemporada 26/27. Imagen CD Tenerife

El CD Tenerife continúa dando pasos en su preparación para el regreso a Segunda División y afronta este martes un nuevo compromiso de pretemporada ante la UD Tamaraceite. El encuentro, previsto en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, a las 18:30 horas, será el sexto amistoso del conjunto dirigido por Álvaro Cervera en este verano y permitirá seguir afinando conceptos antes del comienzo de la competición oficial.

El conjunto blanquiazul llega a la cita después de cinco partidos con sensaciones positivas y un balance de cuatro victorias y una derrota. El primer ensayo terminó con triunfo ante el CD Tenerife B por 3-0, antes de que el Getafe remontara en el Heliodoro Rodríguez López para imponerse por 1-2 y llevarse el Trofeo Ciudad de Santa Cruz.

El Tenerife goleó al CD Marino por 6-0 en Los Cristianos en el tercer partido de pretemporada y posteriormente superó a la UD Añaza por 2-0. El último compromiso, la final del Trofeo Teide frente al Cádiz CF, acabó con empate 2-2 y derrota blanquiazul en la tanda de penaltis (4-5), en un encuentro en el que el Tenerife llegó a ponerse dos veces por delante.

Ahora llega el turno de la UD Tamaraceite, recién ascendido a Segunda RFEF y uno de los rivales canarios incluidos en el calendario estival del Tenerife. Será una nueva oportunidad para que Cervera continúe repartiendo minutos, probando alternativas y comprobando la evolución de una plantilla que encara la recta final de su preparación.