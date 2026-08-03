El presidente de Estados Unidos ha anunciado nueva ronda de negociaciones con Irán después de la suspensión del supuesto ataque previsto contra la República Islámica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen Europa Press / Contacto / Jim LoScalzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes tras sus declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

«Lo que vamos a hacer es hablar con ellos en forma de una negociación. Comienza mañana por la tarde», ha indicado el magnate republicano en declaraciones este domingo a la prensa desde el Air Force One a su aterrizaje en la base militar de Andrews, próxima Washington DC.

Al hilo, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a incidir en el supuesto ataque contra Irán que habría suspendido, vinculando dicha decisión con las negociaciones con Teherán.

«Me lo pidieron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán», ha detallado Trump, antes de anotar que tendría lugar en torno a medianoche de este lunes y que «habría sido un ataque masivo».

A Riad ha atribuido dos razones: que «creen que un acuerdo es inminente» y que «preferían un acuerdo a un ataque, porque no se sabe adónde conducen estos ataques». «Es decir, ¿se inundará el país de gente y de desastre? Pueden ocurrir muchas cosas malas», ha aseverado.

En cuanto a la supuesta solicitud de Teherán, Trump ha agregado: «No sé qué dirán porque muchas veces me dicen eso y luego salen y dicen que no saben de qué está hablando», previendo así una versión distinta desde la República Islámica. «Obviamente no quieren ser atacados y sabían la magnitud del ataque porque lo vieron gestándose», ha añadido.

Suspensión del ataque

A renglón seguido, el presidente estadounidense ha asegurado que «la razón por la que pidieron» la suspensión del ataque «es que creen que hay un acuerdo». «Hay un acuerdo sobre Ormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán», ha subrayado.

«Me encantaría hacerlo», ha señalado con respecto a la posibilidad de lograr tal compromiso, esgrimiendo que «salvaría muchas vidas» y que «ahorraría mucha energía innecesaria», ya que «reconstruir» el país «llevaría muchísimos años». «No creo que siquiera se pudiera reconstruir», ha acrecentado, incidiendo como hiciera en la víspera en que dicho ataque «habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial y habría sido desastroso para ellos». «No querían que lo hiciéramos», ha asegurado.

De todos modos, ha subrayado que las fuerzas de Estados Unidos están «listas para actuar» cuando la Casa Blanca lo desee. «No busco matar gente, porque la gente muere. Muere mucha gente y no queremos eso», ha afirmado, tratando de destacar su labor negociadora.

Sus palabras han llegado tras declarar el sábado que habría accedido a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que éste y otros países de Oriente Próximo solicitasen el fin de cualquier acción armada tras haberse alcanzado un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien también amenazó con implementar una capacidad de respuesta militar «nunca vista» desde 1945.

De cualquier modo, responsables políticos y militares iraníes han salido este domingo a desmentir tal mensaje asegurando que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre el estratégico paso.

«Simplemente es falso», según fuentes del equipo negociador iraní a la agencia semioficial del país Fars, que también recibió el desmentido de responsables militares bajo el anonimato. «Mientras continúen los actos hostiles y maliciosos de Estados Unidos, el estrecho seguirá cerrado», han añadido.