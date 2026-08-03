El episodio de altas temperaturas continúa presente en Canarias y lo seguirá estando hasta el próximo miércoles donde se verá un alivio de la situación en algunas islas

Gran Canaria, en concreto Agüimes, en el sureste de la isla, marcó a las 00.00 horas 35,8ºC, seguido de Pájara, en Fuerteventura, con 34,8ºC

Gran Canaria. Imagen Antonio Rico

Los termómetros han alcanzado los 35,8ºC en algunos puntos de Canarias durante la madrugada de este lunes, día en el que el archipiélago continúa en alerta por altas temperaturas y, en el caso concreto de Gran Canaria, se encuentra en alerta máxima.

En concreto, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas registradas durante la madrugada de este 3 de agosto han alcanzado los 35,8ºC en Agüimes (Gran Canaria) a las 00.00 horas, y tras el municipio grancanaria se ha situado Pájara (Fuerteventura) como el segundo lugar con mayor temperatura del archipiélago durante la noche, al situarse en los 34,8ºC a las 00.00 horas.

Tras estos municipios se sitúa los grancanarios de La Aldea de San Nicolás, que en la zona de Tasarte ha registrado los 34,4ºC a las 00.40 horas; y San Bartolomé de Tirajana que en Lomo Pedro Alfonso el termómetro se situaba en 34ºC a las 00.30 horas, mientras que a esa misma hora en la zona de Las Tirajanas se alcanzaba los 33,4ºC.

En cuanto a las mínimas, se han situado por debajo de los 20ºC en Teror (Gran Canaria), donde a las 06.50 horas el termómetro marcaba 17,7ºC, y en Izaña, en la isla de Tenerife, se ha registrado los 19,9ºC a las 07.50 horas.

Sin embargo, el Roque de Los Muchachos, en La Palma, registraba 20,6ºC a las 06.00 horas, mientras que Tías, en Lanzarote, fijaba una mínima de 20,6ºC a las 06.10 horas. Asimismo el termómetro situaba la mínima en Arucas (Gran Canaria) en 20,8ºC a las 06.40 horas.

Muertes por calor

España ha registrado 2.026 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, nueve de ellas en Canarias, en el mes de julio, casi el doble (91%) que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 1.060 muertes.

Según las estimaciones de MoMo, supone el segundo mayor dato para julio desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de julio de 2022, cuando se estima que se produjeron 2.217 defunciones atribuibles al calor.

En cuanto al perfil de los fallecidos este último mes, 1.208 fueron mujeres y 817, hombres. La mayoría, 1.944, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.249 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (544) asociadas al calor, seguida de Andalucía, con 262, Comunidad Valenciana (235), País Vasco (140), Castilla y León (130) y Galicia (129).

A estas le siguen Comunidad de Madrid (121), Aragón (109), Castilla-La Mancha (84), Navarra (73), Extremadura (50), Cantabria (50), Murcia (35), Asturias (33), La Rioja (15), Canarias (9), Ceuta (3) y Melilla (3). En Baleares, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 3.158 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 2.026 estimadas durante julio, hay que sumar las 101 de mayo, contabilizadas a partir del día 22, y las 1.031 de junio.