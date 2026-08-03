Los servicios especiales obtuvieron un 9,40 de nota media, siendo los mejor valorados, seguidos de los pediatría y los quirúrgicos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que, según los resultados de la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) que mide la calidad percibiday satisfacción de la población atendida en los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS), los usuarios y pacientes ingresados durante 2025 valoran con un 8,80 punto de media la atención recibida en estos centros hospitalarios.

Hospital de La Candelaria / Gobierno de Canarias – archivo

Los servicios especiales, con un 9,40 de nota media, fueron los mejor valorados, seguidos de los de pediatría y los quirúrgicos con un 8,88 y un 8,81, respectivamente.

Los servicios médicos obtuvieron un 8,80 de nota media y los de psiquiatría y ginecología-obstetricia un 8,67. Asimismo, el 97,8 y el 98,6 % de los pacientes muestran su satisfacción con la atención recibida por parte del personal médico y de enfermería, respectivamente.

Relación con el personal

Respecto a la relación entre los pacientes y el personal hospitalario, el 73,8 % de las personas encuestadas afirma conocer el nombre de su médico, mientras que el 96,2 % asegura que el personal de planta se dirigió a ellas por su nombre y el 98,6 % señala que los profesionales del SCS respetaron su intimidad.

En relación a la evolución sanitaria y pruebas médicas, el 96,1 % de las personas encuestadas afirma que se les proporcionó información clara sobre estas cuestiones, el 96,7 % que se les informó y solicitó el consentimiento antes de las intervenciones o pruebas y el 89,3 % de los usuarios dispuso de tiempo para leer, comprender y firmar el consentimiento informado.

Acogida y alojamiento

El 82,3 % de las personas encuestadas asegura haber recibido información sobre el funcionamiento de la planta hospitalaria, horarios y visitas. Asimismo, en cuanto a la limpieza de las habitaciones, el 94 % de los encuestados la valoraron de forma muy positiva.

Además, el 90,7 % de los usuarios y pacientes encuestados asegura que los hospitales del SCS están bien señalizados.

Obstetricia y Ginecología

Respecto a la atención en el paritorio, el 97,1 % de las pacientes la califica como muy positiva. Igualmente, el 92,5 % de las usuarias afirma haber recibido información sobre los beneficios de la lactancia materna y el 95 % sobre el cuidado de los recién nacidos.

Perfil de la muestra

La muestra recogida para llevar a cabo este estudio de los hospitales públicos de Canarias fue de 3.928 usuarios, a los que se les realizó la encuesta justo en el momento del alta hospitalaria, de los que un 53 % fueron mujeres y un 47 % hombres.

En cuanto a la edad de la población encuestada, el mayor número de participantes se encuentra en los grupos de edad de 50 a 69 y en el de 70 años o más.

Del total de pacientes, el 55,9 % tuvo un ingreso menor de cinco días. Además, de las encuestas realizadas por usuarios extranjeros, 87 fueron en inglés, 24 en alemán y diez en francés.